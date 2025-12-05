SUCESO
Muere un hombre de varias puñaldas en el distrito de San Blas
Las asistencias del SUMMA 112 solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba varias heridas incisas
EFE
Madrid
Un hombre de 59 años ha resultado muerto a última hora de la tarde de hoy al ser agredido con arma blanca cuando se encontraba a la altura del número 14 de la calle Fenelón, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.
Fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han informado de que el centro coordinador ha recibido sobre las 20:20 horas varias llamadas alertando de la agresión.
A su llegada, las asistencias del SUMMA 112 solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba varias heridas incisas.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, han añadido las fuentes de Emergencias.
- ¿Sabes qué fue de las tortugas de la estación de Atocha? Una historia con final feliz
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía
- Conciertos, talleres y visitas guiadas para celebrar el 24 aniversario de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad
- Arranca la programación de Cortylandia 2025 en Madrid: estos son los días, horas y sitios que debes apuntar para ver los pases mejor que nadie
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- El Edificio Metrópolis se prepara para su reinauguración convertido en un hotel y varios restaurantes de lujo
- Un niña de 13 años y el carnicero del barrio, los dos 'héroes' del incendio del bloque de Buenavista: “Hay que ser un poco valiente y saber lo que te estás jugando”