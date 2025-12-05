Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alfonso UssíaHospital de TorrejónSupermercados abiertosColegio del PilarEurovisiónTortugas AtochaEdificio Metrópolis
instagramlinkedin

SUCESO

Muere un hombre de varias puñaldas en el distrito de San Blas

Las asistencias del SUMMA 112 solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba varias heridas incisas

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. / SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

EFE

Madrid

Un hombre de 59 años ha resultado muerto a última hora de la tarde de hoy al ser agredido con arma blanca cuando se encontraba a la altura del número 14 de la calle Fenelón, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han informado de que el centro coordinador ha recibido sobre las 20:20 horas varias llamadas alertando de la agresión.

A su llegada, las asistencias del SUMMA 112 solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba varias heridas incisas.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, han añadido las fuentes de Emergencias. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL