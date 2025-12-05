Muere un hombre de varias puñaldas en el distrito de San Blas

Un hombre de 59 años ha resultado muerto a última hora de la tarde de hoy al ser agredido con arma blanca cuando se encontraba a la altura del número 14 de la calle Fenelón, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han informado de que el centro coordinador ha recibido sobre las 20:20 horas varias llamadas alertando de la agresión.

A su llegada, las asistencias del SUMMA 112 solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba varias heridas incisas.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, han añadido las fuentes de Emergencias.