El delegado del Gobierno espera que su desimputación en el caso Begoña llegue "pronto para todos" los demás investigados

Tras celebrar ayer la noticia de su desimputación en el caso Begoña Gómez, este viernes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha expresado su deseo de que la decisión se extienda "pronto para todos" los demás investigados en la causa que el juez Juan Carlos Peinado instruye contra la mujer del presidente, y que se pida disculpas "por todo el daño causado".

"Siempre trasladé que estaba tranquilo porque sabía que todo iba a terminar en nada porque no había nada", ha afirmado Martín a los medios antes del acto paralelo de celebración de la Constitución en la sede de la institución que preside. Ante dicha "nada", ha añadido, es necesario dejar de generar ese sufrimiento" a "tantas personas honestas y a tantas personas inocentes" que lo "están pasando mal".

Este jueves la Audiencia Provincial de Madrid corrigió una vez más al juez Peinado anulando la imputación del delegado del Gobierno en la región por un delito de malversación que le atribuían las acusaciones populares por su supuesta responsabilidad en la contratación de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, durante su etapa en Moncloa.

El tribunal ha dado la razón a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ponían en duda que Martín pudiese ser responsable de un nombramiento que tuvo lugar tres años antes de que asumiera dicho cargo, inadmitiendo así la querella interpuesta por Vox.

Los magistrados señalan que el juez admitió la querella contra Martín por un presunto delito de malversación —y rechazó imputarle por tráfico de influencias y prevaricación— mediante un auto en el que también decidió no imputar por malversación a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez. Posteriormente, el propio juez sí terminó imputando a ambas por ese delito.

Asimismo, reiteran lo ya resuelto en junio: que la investigación sobre Álvarez debe centrarse en determinar si, en su labor como asesora, excedió sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez, a través de "la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".