Madrid despliega este puente el dispositivo de seguridad reforzado previsto en el plan navideño

El Ayuntamiento de Madrid activa desde este viernes 5 de diciembre el dispositivo especial de seguridad, movilidad y emergencias incluido en el Plan de Navidad, coincidiendo con el puente de la Constitución y la Inmaculada, uno de los periodos con mayor afluencia del año. El despliegue se mantendrá hasta el lunes 8 y se concentrará en el distrito Centro y en los ejes comerciales más transitados.

Metro de Madrid mantiene el refuerzo navideño, activo hasta el 6 de enero, con incremento de trenes —especialmente por la tarde— en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 y aumentos de servicio que pueden llegar al 60%.

Cierre de Sol en horas punta y refuerzo en Metro y autobús

La estación de Sol cerrará de 18:00 a 21:00 horas los días 5, 6 y 7 de diciembre para evitar saturaciones, manteniendo solo la correspondencia interna. En esos mismos horarios, los trenes de la línea 5 no efectuarán parada en Gran Vía.

Sol, Gran Vía, Callao, Ópera, Sevilla, Tirso de Molina, Goya y Banco de España contarán con más personal de seguridad y atención al viajero durante el puente y el resto de la campaña navideña. Paralelamente, la EMT mantiene el refuerzo de 23 líneas hasta el 7 de enero, con especial intensidad entre las 15:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con los mayores flujos de desplazamientos hacia el Centro.

Despliegue policial récord durante todo el puente

Madrid contará durante estos días con hasta 800 policías municipales diarios, el mayor despliegue del año. Su labor se centrará en garantizar la seguridad ciudadana y vial, controlar aforos y horarios en locales de ocio, prevenir hurtos y combatir la venta ambulante ilegal. Este refuerzo se suma al dispositivo navideño anticipado, activo desde finales de noviembre ante el aumento previsto de desplazamientos hacia Sol, Preciados, Carmen, Celenque, Gran Vía o Cibeles.

Los Agentes de Movilidad amplían su horario hasta las 23:00 horas en días de máxima afluencia. Además, continúa operativo un servicio informativo especial cerca de los aparcamientos del Centro, que comunica en tiempo real cortes, incidencias y alternativas de acceso.

Cierre temporal de estaciones de BiciMAD

Siguen cerradas varias bases del entorno de Sol y Preciados —Carretas, Celenque, Benavente, Provincia, Mayor o Abada— hasta el 6 de enero por alta densidad peatonal y controles de acceso.

Regulación de flujos peatonales

En caso de saturación, se establecerán sentidos únicos en Preciados y Carmen, ampliables a otras calles si fuera necesario. Drones municipales vigilarán concentraciones y puntos de acumulación. La Plaza Mayor se regulará según aforo y la estación de Sol podrá cerrarse temporalmente si la densidad lo requiere.

Aparcamientos del Centro: accesos afectados desde este puente

Más de 15 aparcamientos del Distrito Centro tienen desde hoy sus rutas de acceso afectadas por cortes y desvíos por saturación en Sol, Preciados, Gran Vía y zonas próximas, lo que puede generar rodeos y retenciones. Entre los parkings más afectados figuran Descalzas, Cortes, Mostenses, Plaza de Oriente, Plaza Mayor, Puerta de Toledo, Sevilla, Pedro Zerolo, Villa de París y los municipales de Plaza de España, Colón y Recoletos.

El Ayuntamiento recomienda evitar itinerarios susceptibles a cortes y optar por accesos alternativos. Algunos aparcamientos mantienen rutas sin restricciones, como Agustín Lara, Arquitecto Ribera, Cabestreros, Casino de la Reina, Jacinto Benavente (residentes) o Plaza del Rey.

Control del tráfico, restricciones y cortes selectivos

El dispositivo navideño mantiene 13 puntos permanentes de control de saturación, operados por Policía Municipal y Agentes de Movilidad, que pueden activar cortes o desvíos inmediatos. En situaciones de congestión solo pueden acceder residentes, transporte público, PMR, carga y descarga en horario permitido y vehículos con necesidad urgente justificada. También se prevén restricciones puntuales en Gran Vía, Atocha, Mayor o Segovia, así como desvíos escalonados desde la A-5 o los túneles de la M-30.

Presencia sanitaria en las zonas de más afluencia

El SAMUR-Protección Civil incrementa su presencia con ambulancias, equipos de primera respuesta y unidades móviles en bicicleta y moto, con especial refuerzo por las tardes ante el aumento de incidencias previsto.