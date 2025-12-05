López señala que el Gobierno y el PSOE-M impulsarán "todas las acciones" para revertir la "privatización" de la Sanidad por Ayuso

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha señalado este viernes que desde el Gobierno central y desde el partido que lidera se impulsarán "todas las acciones" que estén en su mano ante la "privatización" de la Sanidad por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a los medios tras el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea, el líder de los socialistas madrileños ha subrayado que la información sobre las prácticas en el Hospital de Torrejón de Ardoz, centro público pero grestionado por el grupo privado Ribera Salud, "es muy grave" y "pone los pelos de punta".

Ante ello, ha anunciado que el PSOE-M impulsará todas las medidas a su alcance "para exigir responsabilidades, para llegar hasta el final, para conocer toda la verdad y, sobre todo, para revertir esa privatización de la Sanidad que es verdaderamente desastrosa".

"España construyó un sistema de sanidad pública que era la joya de la corona, era el pilar básico de nuestro estado de bienestar. Hoy está en manos de las comunidades autónomas, y hay comunidades autónomas como la de Madrid, la de la señora Ayuso, que están desmantelando la sanidad pública para hacer un negocio privado".

Se ha referido así al audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables. También ha aludido a las informaciones publicadas por el diario El País sobre el despido de cuatro directivos que denunciaron en el canal ético y las instrucciones que dieron los gestores del hospital para reutilizar material sanitario de un solo uso.

En este sentido, López ha resumido que estas prácticas en el Hospital de Torrejón tienen como fin "convertir un derecho en un negocio" y a "los pacientes en clientes". "Ayuso ve una sanidad de CEOs y Ebitdas y lo que hace falta es una sanidad pública como fue siempre en nuestro país, que no distinga en función de la cartera y de la cuenta corriente de ningún ciudadano", ha remarcado. En este contexto, ha recalcado que, tanto desde el Gobierno de España como desde el PSOE-M, harán "todo" lo que esté en su mano "para paralizar lo que está pasando con la privatización de la Sanidad de Madrid y para revertir esa privatización".