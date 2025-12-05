Una jueza admite una querella por acoso inmobiliario contra un fondo de inversión en Lavapiés

El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha aceptado a trámite una querella presentada por doce vecinos de un edificio de la calle Tribulete, en el barrio madrileño de Lavapiés, por un presunto delito de acoso inmobiliario contra una gestora vinculada a un fondo de inversión. La decisión, recogida en un auto al que tuvo acceso Europa Press, supone la apertura de diligencias al apreciar indicios de delito y la citación de doce querellados para declarar los días 17 de febrero y 3 de marzo.

La acción penal se dirige contra varios responsables y sociedades relacionadas con la gestión del inmueble, entre ellas Elix Servicios Inmobiliarios SL, Inmho Gestión de la Propiedad SLU y distintos directivos y responsables operativos.

Según la resolución, la magistrada María Isabel Garaizabal Ariza considera que los hechos descritos por los denunciantes "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de acoso inmobiliario". Por ello, acuerda la apertura de diligencias previas para esclarecer la naturaleza exacta de lo ocurrido y la eventual responsabilidad de las personas investigadas.

Diligencias y citaciones

El procedimiento se centrará en determinar si las actuaciones denunciadas por los residentes -entre ellas obras, molestias, intervenciones policiales y actuaciones de empresas gestoras- podrían encajar en el tipo penal de acoso inmobiliario, habitualmente vinculado a presiones para abandonar viviendas.

La jueza fija además para el 3 de marzo la declaración, en calidad de testigos, del portero del edificio, José Luis, y del arquitecto Pablo García Bachiller. También requiere a la Policía Municipal de Madrid que aporte todos los informes de intervención realizados en el inmueble entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

Asimismo, la resolución ordena al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid remitir el expediente completo de las obras ejecutadas en el edificio desde su inicio hasta la actualidad.