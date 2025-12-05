SUCESO EN MADRID
Dos heridos al colisionar un turismo contra un camión que ha quedado semivolcado en la M-50 en Getafe
El tráiler ha quedado con la carga esparcida por la carretera en el kilómetro 51
EP
Dos personas han resultado heridas, una de ellas ha requerido hospitalización, después de que un turismo haya impactado contra un camión que transportaba toneladas de cerveza y que volcase tras salirse de la vía en el kilómetro 51 de la carretera M-50 en Getafe.
Un equipo de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha confirmado a Europa Press que el conductor del camión ha sido trasladado al Hospital de Getafe tras sufrir lesiones leves, mientras que el conductor del turismo solo ha requerido tratamiento en el lugar del accidente.
La colisión ha tenido lugar después de que el camión, que contenía unas 20 toneladas de cerveza, se haya salido de la vía quedando posteriormente semivolcado esparciendo toda la carga. Poco después el turismo ha impactado con la caja del camión, que ha cortado toda la carretera.
Hasta cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado realizando labores de aseguramiento del vehículo, control de un derrame de combustible y limpieza de vía, mientras que efectivos de la Guardia Civil se han encargado de regular el tráfico y los desvíos.
- ¿Sabes qué fue de las tortugas de la estación de Atocha? Una historia con final feliz
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- Conciertos, talleres y visitas guiadas para celebrar el 24 aniversario de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad
- Arranca la programación de Cortylandia 2025 en Madrid: estos son los días, horas y sitios que debes apuntar para ver los pases mejor que nadie
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- El Edificio Metrópolis se prepara para su reinauguración convertido en un hotel y varios restaurantes de lujo
- Un niña de 13 años y el carnicero del barrio, los dos 'héroes' del incendio del bloque de Buenavista: “Hay que ser un poco valiente y saber lo que te estás jugando”
- El Movistar Arena elevará su aforo hasta los 20.000 espectadores para convertirse en el mayor recinto cubierto para espectáculos de España