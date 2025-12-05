Finaliza la construcción del nuevo centro cultural con biblioteca del Ensanche de Vallecas

El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado la construcción del nuevo centro cultural con biblioteca en el Ensanche de Vallecas, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha visitado el edificio, ubicado en la avenida de la Gavia, acompañada por el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira. El nuevo equipamiento, que supone una inversión de 7,8 millones de euros, tiene una superficie útil de 3.670 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Las instalaciones contarán con auditorio, sala de ensayo, zona de exposiciones, ludoteca y hemeroteca, entre otras dependencias.

El proyecto responde a la demanda ciudadana de esta zona en la que, dado el crecimiento del Ensanche de Vallecas, sus habitantes, con población joven por encima de la media frente a otros barrios del distrito, habían quedado fuera del área de influencia de otras dotaciones de este tipo situadas en Santa Eugenia y el casco histórico de Vallecas.

García Romero ha puesto en valor el "esfuerzo inversor" del Consistorio en materia de nuevos equipamientos en el Ensanche de Vallecas, que asciende a más de 58 millones de euros desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde.

Se trata del ocatvo equipamiento cultural construido por el Ayuntamiento durante el mandato de Almeida. Todas estas dotaciones forman parte de 'Madrid Capital 21', el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Consistorio para el periodo 2019-2027. A día de hoy, los 99 centros construidos o en construcción ya superan el objetivo de 96 establecido en el plan elaborado por el Área de Obras y Equipamientos.