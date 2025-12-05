Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ÓBITO

Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía

Tenía 77 años

El escritor y periodista Alfonso Ussía.

El escritor y periodista Alfonso Ussía.

EPE

EPE

Madrid

El escritor y periodista Alfonso Ussía ha fallecido, según ha confirmado El Debate, el medio de comunicación del que era colaborador frecuente. Fino estilista literario y hábil polemista, Ussía era una de las voces más reconocibles del pensamiento conservador español y colaborador histórico de diaros como ABC o La Razón.

[Noticia en ampliación]

TEMAS

Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía

Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía

