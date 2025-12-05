LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'2100', de Gon Abril
En Gon Abril habitan tantos recuerdos que, en cuestión de segundos, con un par de acordes, su propuesta te da un buen bofetón en la cara. Está dando su particular visión del mundo y, aunque puedan reconocerse ecos de otros, atento, en esa mirada es donde reside su fortaleza. Canta lo que siente, escribe lo que llora. Y, claro, con tanta verdad por delante, es difícil no dedicarle atención. Es una de las voces emergentes que suenan con más fuerza. Motivos hay.
'Es demasiado', de Chloé Bird
Dolorida, pero luminosa. Esta es la mejor forma de entender la música que Chloé Bird lleva alumbrado desde 2015. Lleva 10 años haciendo canciones con un gusto exquisito, compuestas con la única pretensión de relatar la vida. Es una trovadora del siglo XXI y, junto a su faceta de actriz, poco a poco, está construyendo un imaginario propio. Adentrarse en su obra es, en el fondo, ojo, hacerlo a su cabeza. Y ahí todo son historias bien tejidas y cuidadas. Únicas.
'Era una niña', de Candela Gómez
Es el momento de ver a Candela Gómez en directo porque, palabra, en unos años, será francamente complicado hacerlo a distancias cortas. Su pop de cabina teléfonica, nostálgico, pero universal, tiene efecto llamada: tras editar Colirio, su primer epé, muy recomendado, esta joven ilustradora y compositora ha regresado con la propuesta más honesta de su carrera. Le queda mucho por vivir, obvio, tiene 20 años, y ojalá lo recoja todo en sus canciones. Era una niña es desgarradora.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Quiero esperarte', de Carlos Risco
Carlos Risco compone y canta como escribe: a fuego lento, casi dejándonos con las ganas de que el crepitar de la leña encendida haga de confortable telón de fondo a sus canciones. Hace ya tiempo que sus facetas de periodista y escritor ocuparon el lugar en el mundo que le correspondía al músico, pero en los últimos años el ourensano está recuperando esa faceta con fervor y sin prisa. Y así va publicando cada tanto, en gallego y en castellano, canciones tradicionales o composiciones propias que, como sus Objetos a los que acompaño, o como esta Quiero esperarte que se apoya en el precioso cornetto barroco de Abraham Cupeiro, nos reconcilian con el tiempo y con un mundo tangible en el que las cosas, por prosaicas que sean, no solo se tocan, también se acarician.
'The Man Comes Around', de Pulp
Menudo duelo de titanes el de Jarvis Cocker y Johnny Cash, dos nombres que comparten iniciales y que han sabido sumar a sus inagotables talentos musicales unas personalidades únicas y arrolladoras. Ahora Cocker y su banda se han atrevido a versionar, con una aproximación atmosférica y art/pop, un tema de potente influencia bíblica (ojo al fraseo sobre los cuatro jinetes del apocalipsis con que se abre y cierra) que el añorado Cash compuso como una animada pieza country. El resultado forma parte de la banda sonora de The Hack, serie británica sobre el escándalo de las escuchas del periódico News of the World que todavía no podemos disfrutar en estas latitudes.
'Mother Of God Here I Stand', de John Taverner, Ensemble Sportelle y Owain Park
Más allá de la fe, los himnos religiosos de John Taverner resuenan como nunca en estos días de vísperas pascuales, de fríos y oscuridades que empujan a la introspección. Para este Mother Of God Here I Stand, el compositor británico (1944-2013) se basó en uno de los poemas religiosos de Mijaíl Lérmontov, autor ruso de clásicos inolvidables como Un héroe de nuestro tiempo, y en manos del conjunto vocal francés Ensemble La Sportelle, dirigido aquí por Owain Park, la pieza se transforma en puro lujo sonoro. Un viaje que nos deja tan en paz con el mundo como si ya hubiéramos alcanzado ese supuesto paraíso que los ateos envidiamos.
