Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Carlos Risco compone y canta como escribe: a fuego lento, casi dejándonos con las ganas de que el crepitar de la leña encendida haga de confortable telón de fondo a sus canciones. Hace ya tiempo que sus facetas de periodista y escritor ocuparon el lugar en el mundo que le correspondía al músico, pero en los últimos años el ourensano está recuperando esa faceta con fervor y sin prisa. Y así va publicando cada tanto, en gallego y en castellano, canciones tradicionales o composiciones propias que, como sus Objetos a los que acompaño, o como esta Quiero esperarte que se apoya en el precioso cornetto barroco de Abraham Cupeiro, nos reconcilian con el tiempo y con un mundo tangible en el que las cosas, por prosaicas que sean, no solo se tocan, también se acarician.