MADRID

Ayuso preside el acto de celebración del Dia de la Constitución Española

El Gobierno de la Comunidad de Madrid organiza su acto institucional en la Puerta del Sol, un día antes del aniversario de la Carta Magna

Europa Press

Madrid

La celebración del Día de la Constitución vuelve a escenificar este año el choque entre la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, con la celebración de dos actos el mismo día, uno en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, y otro organizado por la Delegación en las Escuelas Pías, donde se encuentra la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Como cada año, el Gobierno de la Comunidad de Madrid organiza su acto institucional en la Puerta del Sol, un día antes del aniversario de la Carta Magna, que en esta ocasión contará con 250 invitados y que arrancará a las 12 horas. Al mismo asistirán también representantes regionales de PSOE-M, Más Madrid y Vox.

La ruptura se evidenció el pasado año cuando Delegación del Gobierno organizaba un acto propio en la Galería de las Colecciones Reales por el Día de la Constitución después de que no se le cursara invitación para el acto institucional organizado por la Real Casa de Correos. Mientras que en 2024 el acto de la Real Casa de Correos y el organizado por Delegación tenían lugar en días distintos, este año coinciden ambos este viernes con un par de horas de diferencia.





El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, cargó contra la "fiesta de cumpleaños" que considera que ha organizado el delegado del Gobierno.

"La Administración General del Estado celebra el Día de la Constitución, que es el 6 de diciembre, junto con Su Majestad el Rey en el Congreso de los Diputados y un día antes, como es habitual, se celebra en la Real Casa de Correos con toda la sociedad civil madrileña", señaló el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

