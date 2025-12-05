"Hay una persona especial en mi vida": Amelia Bono confirma que vuelve a estar enamorada

Amelia Bono ha sorprendido a sus seguidores anunciando a través de sus redes sociales que ha vuelto a sentir ilusión en el amor. La influencer madrileña ha compartido una fotografía acompañada de un mensaje en el que abre su corazón y confirma que atraviesa "una etapa bonita y tranquila".

La hija del exministro José Bono ha comenzado explicando lo importante que es su comunidad digital para ella: "Al final sois como una pequeña familia que me acompaña desde hace muchos años y me encantaría compartir con vosotros esta noticia". Con estas palabras, Amelia introducía una confesión que ha generado un enorme interés mediático.

La creadora de contenido ha asegurado sentirse plena: "Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz".

Por primera vez desde su separación de Manuel Martos, Amelia confirma que hay alguien especial en su vida: "Hay una persona especial. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices".

"Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera". Consciente del interés que despierta, ha pedido respeto para poder vivir esta relación lejos del foco mediático.

Para terminar, ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a su comunidad: "De verdad, gracias por estar, por acompañarme con tanto cariño siempre, por leerme, por formar parte de esta pequeña familia virtual que tanto significa para mí. Me hace ilusión poder compartir estas cosas con vosotros y sentir vuestro apoyo y cariño siempre".