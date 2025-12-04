Un tiroteo frente a una escuela infantil de Vallecas deja a un herido de bala y al autor a la fuga

La Policía Nacional busca a un hombre fugado tras protagonizar un tiroteo este miércoles por la tarde frente a la escuela infantil Los Gorriones, en el distrito de Puente de Vallecas, dejando a un hombre herido grave por el impacto de una bala.

Según ha avanzado Telemadrid, el incidente se produjo en la calle Fuengirola tras una discusión por una plaza de aparcamiento. En el transcurso de la pelea, uno de los implicados sacó una pistola y disparó contra un joven de 24 años, alcanzándole en una pierna.

El hermano de la víctima, de 18 años, sufrió un fuerte golpe en la cara con la misma arma. El herido por arma de fuego fue trasladado por el SAMUR al hospital Gregorio Marañón en estado grave.

La Policía Nacional mantiene un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto autor de los disparos. Paralelamente, dos familiares del joven herido —su padre y otro allegado— han sido detenidos después de que intentaran tomarse la justicia por su mano. Ambos portaban armas blancas y han sido arrestados por tenencia ilícita de armas.