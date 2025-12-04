La senadora de Más Madrid Carla Antonelli, primera política española en ingresar en 'LGBTQ+ Political Hall of Fame'

La senadora de Más Madrid Carla Antonelli se convertirá este viernes en la primera política española en ingresar en el LGBTQ+ Political Hall of Fame, un reconocimiento reservado a figuras públicas que han dejado una huella duradera y transformadora en la representación política LGTBIQ+ del mundo.

Antonelli ha sido invitada a Washington para recoger la distinción del LGBTQ+ Victory Institute, considerada la más relevante que concede la organización a nivel global. La entrega tendrá lugar durante la ceremonia oficial de incorporación.

Este Hall of Fame reconoce a líderes cuyo trabajo y trayectoria han marcado un punto de inflexión en la historia de la representación LGTBI en la política, "un espacio de honor que reconoce contribuciones que trascienden los premios anuales", según ha señalado Más Madrid en un comunicado.

Con su ingreso, Antonelli pasará a formar parte de un grupo en el que figuran referentes históricos como Harvey Milk, Kathy Kozachenko y Elaine Noble, pioneros en ocupar cargos públicos, senadores y jueces LGTBIQ+ en EEUU, respectivamente.

El homenaje se celebrará en el marco de la 2025 International LGBTQ+ Leaders Conference, que tiene lugar del 4 al 6 de diciembre en Washington D.C., y que reunirá a más de 600 líderes, cargos electos y defensores de derechos humanos de todo el mundo. La senadora también participará en diversas sesiones del foro, donde compartirá escenario con personalidades como el expresidente estadounidense Joe Biden, así como con representantes estatales, alcaldes y responsables institucionales de varios países.

"Esta distinción no solo reconoce su legado en España -como primera mujer transexual en acceder a un cargo parlamentario- sino que también la consolida como referente internacional en la defensa de los derechos humanos", destaca Más Madrid, que felicita a Antonelli por "haber allanado el camino para que nuevas generaciones LGTBI+ puedan participar en la vida pública sin discriminación".