Regresa una de las pistas de hielo más famosas de Madrid: fechas, precio, horarios...

Madrid vuelve a convertir el patinaje sobre hielo en una de sus grandes ofertas en la programación festiva de cara a la Navidad. Las pistas impulsadas por el Ayuntamiento reabren sus espacios para ofrecer a madrileños y visitantes una experiencia que ya forma parte del imaginario de la ciudad durante estas fechas. El gran epicentro vuelve a situarse en Matadero Madrid, una actividad que, se haga bien o se haga mal, puede ser, en cualquier caso, una divertida experiencia en solitario, en pareja, en familia o con amigos.

El regreso de la pista de Matadero

Su pista de hielo al aire libre, de 600 metros cuadrados, se prepara para recibir, del 5 de diciembre al 6 de enero, a quienes desean disfrutar de una actividad que combina deporte, emoción y ambiente festivo. El acceso tiene un precio de 6,5 euros por pase de 30 minutos, incluyendo el alquiler de patines. Los guantes (obligatorios) están a disposición del público por 1,6 euros, los elementos de apoyo al patinaje infantil (andadores) por 2 euros y los cascos se ofrecen de forma gratuita.

Hasta el 21 de diciembre, los días de diario abre a las 16.00 y cierra a las 21.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos abre entre 11.00 y 21.30 horas. Este será el horario de todos los días a partir del 21 de diciembre, salvo los días 24 , 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, que permanecerá cerrada.

Del 20 de diciembre al 4 de enero, a partir de las 18:00 horas, Matadero Madrid volverá a sorprender con nevadas diarias, actividades para toda la familia y edades, desde instalaciones participativas, espectáculos, talleres de ilustración, creación, diseño, artesanía y escultura, además de propuestas de artes escénicas, zona de juegos, foodtrucks y un sinfín de experiencias para todos los gustos. Los más pequeños disfrutarán, además, de espectáculos al aire libre diseñados especialmente para ellos, acompañados de una cuidada y variada selección musical.

Otras pistas de hielo en Madrid

Un clásico imprescindible de la Navidad madrileña es la pista de patinaje sobre hielo del Palacio de Cibeles, instalada en la espectacular Galería de Cristal, que estará abierta al público desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero. Este espacio se ha convertido en un referente de la Navidad madrileña desde 2012. Con 400 metros cuadrados de superficie, la pista ofrece un entorno único para disfrutar de una actividad que cada año reúne a miles de patinadores.

Una superficie también al aire y libre y con un abeto en el centro se extiende por 800 metros cuadrados en la plaza de Colón. A su alrededor se han instalado, además, un tiovivo y un mercadillo navideño. Estará en funcionamiento hasta el 6 de enero y cada sesión tiene un precio de ocho euros. Los horarios de apertura van variando, según el día, entre las 11.00 horas, las 13.00 horas, las 14.00 horas y las 17.00 horas (los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero). Cierra a las 22.00 horas salvo las noches de Nochebuena, Nochevieja y Reyes (5 de enero), cuando adelanta ese cierre dos horas, a las 20.00 horas.

Plaza España está ocupada por un mercadillo con 40 puestos, espacios gastronómicos y una pista de hielo de 450 metros cuadrados por un precio de nueve euros por sesión. El horario de lunes a viernes es de 12.00 a 22.00 horas y los sábados, domingos y festivos de 10.00 a 22.00 horas, con excepción de los días 24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 18.00 horas y el 5 de enero, cuando habrá que descalzarse los patines a las 20.00 horas como muy tarde.