El Inverfest madrileño, un festival 'atrapatodo': 123 conciertos y un poco de cada para que nadie se quede fuera

No falta nadie en la nueva edición de Inverfest, que ya es la duodécima. El festival de los meses fríos por antonomasia propone, solo para su pata madrileña, 123 conciertos que se celebrarán en diferentes sedes de la capital a partir del próximo 3 de enero. Si les sumamos los que acogerán sus nuevas sedes en Zaragoza y Bilbao, el total se dispara hasta los 170. Con tal número de fechas y un amplio rango estilístico, la cita tiene algo de convocatoria atrapatodo: será difícil no encontrar excusa para acudir a alguna de sus propuestas. Hay artistas que repiten, o lo parece, año tras año, y hay días del calendario entre enero y marzo en los que Inverfest celebrará hasta nueve conciertos en la misma noche, ocupando una buena porción del circuito de salas madrileño.

Aunque la programación completa se ha presentado este jueves en el Teatro Circo Price, había fechas que ya se conocían con antelación. Por eso ya hay nueve de ellas agotadas: las tres que ofrecen respectivamente Carlos Ares y D. Valentino y los conciertos de Sexy Zebras, Baiuca y Éxtasis ya llevan tiempo sold out. Antes, el festival arrancará en 3 de enero en el Movistar Arena con una convocatoria que desborda lo musical: un nuevo espectáculo familiar de Detripando la Historia en el que sus creadores, Pascu y Rodri, presentarán su habitual mezcla de mitología, humor y música para hacer felices a su legión de fieles. Ese mismo día se podrá ver a Viva Belgrado en La Riviera y a Mr. Zoom en El Sol.

Dentro de su afán por atraer a todos los públicos posibles, en festival albergará desde sonidos urbanos, la banda sonora vital de buena parte del público más joven, hasta veladas con veteranos y sonidos de otras épocas. Entre estos últimos, el concierto con el que Ramoncín festejará sus 70 años de edad y los 50 desde su primer concierto: se celebrará en La Riviera el 25 de enero. Ramoncín no es el único maduro que está de aniversario: Javier Corcobado celebra sus 40 años de carrera, La Habitación Roja sus 30 y Bebe los 20 del disco Pafuera Telarañas. Abraham Mateo solo tiene 27 años, pero empezó tan pronto, cuando apenas levantaba un palmo del suelo, que ya está celebrando sus 20 en la brecha. Volviendo a los veteranos, la parrilla del festival también incluye a nombres como Luz Casal, Ana Curra, 091, Ariel Rot o Kiko Veneno.

Del flamenco estará lo más granado que ahora mismo es también lo más omnipresente: Israel Fernández, Ángeles Toledano, Niño de Elche & Raül Refree o Lucía Espín. Del folk, Soleado, Idoia o Marisa Valle Roso, con Fetén Fetén presentando una vez más su aproxiamción a la música popular española. Y entre los artistas de sonidos urbanos se podrá ver en directo a MVRK, Sara Socas, J. Abecia, Leïti o Jordana B. Dos figuras singulares y muy versátiles del show business, Zenet y María Peláe, que han actuado este jueves durante la presentación de la programación, ofrecerán sendos conciertos el 28 y 29 de enero respectivamente.

Entre los foráneos, Estrellas de Buena Vista y su herencia cubana de Buenavista Social Club; los argentinos El Mató a un Policía Motorizado, que acaban de pasar por la capital, aunque esta vez lo harán con su líder, Santiago Motorizado, ofreciendo un show en solitario aparte; la venezolana Joaquina, que se mueve entre el pop latino y una especie de hyperpop minimalista, o Adam Green, antigua estrella del antifolk neoyorquino como mitad de The Moldy Peaches y luego convertido en un crooner guasón al que siempre merece la pena ver.

Uno de los grandes acontecimientos del festival será el de ver a León Benavente, banda con directo extraordinario más que probado, haciendo por fin un Movistar Arena, aunque la pregunta que surge es que cómo es posible que no lo hayan hecho antes. Será recién arrancada esta edición y apenas culminadas las navidades, el 10 de enero, a tiempo para que la resaca de las fiestas se pase con bríos renovados.

Inverfest se despliega este año por 12 recintos de la Comunidad de Madrid. Son los ya veteranos Teatro Circo Price, Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, But, La Sala, Siroco, El Sol, CCC Conde Duque y La Casa de la Música de Fuenlabrada, a los que se suman ahora los debutantes sala Villanos y Live Las Ventas. Ya han sido anunciados algunos de los artistas que formarán la programación del año que viene (2027) o de su precalentamiento en el otoño que le antecede. Serán Víctor Manuel, Duncan Dhu y Sidecars.