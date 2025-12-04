Peñagrande, Mirasierra y Arroyo del Fresno consiguen su biblioteca municipal tras años de reivindicación vecinal

Arroyo del Fresno, Peñagrande, Mirasierra y Fuentelarreina tendrán biblioteca municipal después de conseguir el sí unánime del Pleno de Fuencarral-El Pardo, han informado las asociaciones vecinales de estos barrios en un comunicado.

Fueron las entidades vecinales Islas de Peñagrande y Arroyo del Fresno las que presentaron la iniciativa en el Pleno celebrado ayer, donde se aprobó por unanimidad de los grupos políticos. El texto aprobado insta al órgano de Gobierno competente a "la búsqueda de una parcela adecuada y a estudiar la viabilidad de la construcción de una biblioteca municipal" para esos barrios.

El concejal del distrito, José Antonio Martínez Páramo, "se comprometió a iniciar de manera inmediata los trabajos para identificar una parcela adecuada", aunque señaló que "los fondos necesarios para el estudio de viabilidad de la biblioteca municipal quedarían pospuestos hasta 2027 al considerar que los presupuestos de 2026 están ya cerrados pese a encontrarse todavía en fase de revisión de enmiendas", han informado las asociaciones.

Las entidades ciudadanas instan al Gobierno municipal a aprobar la enmienda a los presupuestos de 2026, presentada semanas atrás por Peñagrande, "con el fin de asegurar la disponibilidad de crédito necesaria para que el estudio de viabilidad pueda iniciarse en los próximos meses y no se retrase en el tiempo" porque es "un proyecto largamente reivindicado".

Las asociaciones vecinales impulsoras recuerdan que esta dotación cubriría una necesidad histórica de la zona oeste del distrito, donde residen cerca de 100.000 habitantes que actualmente carecen de una biblioteca pública cercana.

Los vecinos deben desplazarse varios kilómetros hasta las bibliotecas Rafael Alberti (La Paz) o José Saramago (El Pilar). El proyecto propone localizar la biblioteca en un punto estratégico entre los barrios administrativos de Peñagrande y Mirasierra, que también daría servicio al PAU de Arroyo del Fresno y el barrio de Fuentelarreina.

La parcela inicialmente planteada por las asociaciones se encuentra en la confluencia de las calles Mirador de la Reina y Valle de Pinares Llanos. Las entidades señalan que la falta de equipamientos culturales de este tipo afecta especialmente a la población infantil y juvenil, que "debe soportar ratios de usuarios muy superiores a los recomendados en las bibliotecas existentes".

"La presión demográfica derivada de los nuevos desarrollos de Arroyo del Fresno incrementa la urgencia de dotar al distrito de este recurso público". La reclamación de la biblioteca arrancó en el año 2018, y logró ser la propuesta más votada por el distrito de Fuencarral-El Pardo en los presupuestos participativos de 2021, donde superó la primera fase de apoyos con más de 2.000 votos y sumó otros 1.592 en la segunda aunque sin alcanzar los necesarios para su aprobación definitiva en la votación a nivel ciudad.