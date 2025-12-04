Optimismo entre la hostelería madrileña de cara a un puente de diciembre que prevén bueno, aunque con menos consumo

Casi el 60 % de los hosteleros de la Comunidad de Madrid espera un Puente de la Constitución “bueno o muy bueno” en términos de ventas, aunque con un consumo más moderado por parte de los clientes y muchas dudas sobre si se podrán superar las cifras de 2024, según se desprende de una encuesta realizada por Hostelería Madrid entre sus asociados.

Según el sondeo, el sector afronta el puente festivo con expectativas “mayoritariamente positivas”, pero “marcadas por la prudencia”. La sensación general es que habrá movimiento en bares y restaurantes, pero sin grandes alegrías en el gasto: el 59 % de los establecimientos prevé que el ticket medio se mantenga similar al de un fin de semana normal.

Cuando se pregunta por la comparativa con el puente de diciembre del año pasado, los encuestados muestran una notable división de opiniones. Así, el 32 % de los hosteleros cree que este puente será mejor que el de 2024, otro 32 % piensa que será peor y un 35 % espera resultados muy parecidos a los del año anterior.

El cliente local y el turista nacional, claves

Los principales motores de consumo durante el puente serán el cliente local y el turista nacional. El 51 % de los establecimientos señala al público residente en la región como su principal fuente de ingresos, mientras que el 41 % sitúa en ese puesto al turista nacional; mientras que solo para el 8 % de los negocios el turista internacional es su cliente principal.

Por tramos de gasto, el estudio detalla que el cliente local se mueve mayoritariamente entre los 5 y los 30 euros por persona, con especial peso del tramo 5-15 euros. Por su parte, el turista nacional presenta patrones de consumo muy similares, con ligera tendencia a concentrarse entre los 15 y los 30 euros.El ticket medio más elevado corresponde al visitante extranjero: la mayoría se sitúa entre 15 y 45 euros, y aproximadamente una cuarta parte supera los 45 euros por comensal.

Inflación, barrios en caída y miedo a la lluvia

Entre los hosteleros más pesimistas, las causas se repiten: la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de las familias, la caída de la afluencia en barrios y zonas periféricas frente a las áreas más turísticas y la incertidumbre meteorológica, con la posible lluvia como factor que puede frenar las salidas.

Las apreciaciones finales recogidas en la encuesta hablan de “una mezcla de preocupación y esperanza”. Algunos empresarios subrayan que acumulan “unos meses de bajada” y que los puentes les afectan especialmente, sobre todo a los locales de barrio fuera de las zonas turísticas. Otros, en cambio, consideran que la proximidad del puente a la Navidad puede jugar a favor y ayudar a compensar en parte la pérdida de poder adquisitivo, animando a muchos clientes a adelantar reuniones y celebraciones.