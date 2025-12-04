La Navidad llega a Alcobendas: la pista de hielo, el 'Tren de la Navidad' o la cabalgata destacan en un programa con más de 300 actividades

El Ayuntamiento de Alcobendas ha presentado este jueves su programación para esta Navidad. Este año, el Consorcio ha ampliado su oferta de ocio para estas fechas señaladas, incluyendo actividades de todo tipo y destinadas a toda la familia. El objetivo, según el Gobierno local: seguir siendo un referente navideño dentro de la Comunidad de Madrid.

Las iniciativas festivas ya arrancaron el pasado 27 de noviembre, cuando 1.754.859 luces navideñas fueron encendidas a lo largo y ancho del municipio, en un aumento del 17% respecto al año anterior. 21 rotondas y más de una treintena de avenidas, calles y paseos lucirán todo este mes de diciembre llenas de color y alegría. En este sentido, la estrella multicolor del Paseo de Valdelasfuentes es uno de los motivos que más destacan este año. No obstante, esto solo fue el punto de salida de un programa que promete emocionar a todos los vecinos de Alcobendas, desde los más pequeños de la casa hasta los más mayores del lugar.

'Navibendas' celebra por primera vez unas preúvas infantiles

Navibendas, apelativo con el que se ha bautizado al espacio destinado a la celebración del grueso de las actividades; ha ampliado su espacio, con más atracciones y más espectáculos. Talleres navideños, humor, música, magia, teatro... Las posibilidades de ocio en este rincón -- situado en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes -- son de lo más variadas en esta edición. Este año, como una de las principales novedades, Navibendas celebrará unas preúvas infantiles, el miércoles 31 a mediodía. Además, el 5 de enero, los Reyes Magos estarán en el recinto recogiendo las cartas de los más pequeños.

Ayuntamiento de Alcobendas

La pista de hielo, de 800 m², será un año más uno de los principales atractivos este mes de diciembre. En total, habrá más de 400 pares de patines disponibles, zona de descanso y hasta andadores para principiantes. El 'Tren de la Navidad', con dos vagones con capacidad para 58 personas, recorrerá 5 kilómetros del municipio. Dos 'duendecillas' y un divertido hilo musical navideño alegrarán el viaje a quien se anime a montar en el medio de transporte más mágico de Madrid.

Por primera vez, 'circo navideño' en Alcobendas

Asimismo, del 5 de diciembre al 11 de enero los vecinos podrán disfrutar en el recinto ferial del Parque de Andalucía del Gran Circo Holiday, de Rody Aragón. Considerado como uno de los mejores circos de España, llega al norte de Madrid con descuentos especiales del 50% en sus entradas.

El Ayuntamiento también ha reforzado la programación infantil y familiar de las fiestas, con más de una treintena de propuestas específicas para un ambiente familiar. El Show Navideña de la Pandilla Drilo del domingo 21 de diciembre en La Esfera o las visitas guiadas al Centro de Arte son algunas de las citas imprescindibles, en este sentido.

Cotillones gratuitos para un millar de personas

Lapreúvasas, que ya son tradición en Alcobendas, se celebrarán un año más el 28 de diciembre, a las 11:15 de la mañana, en la Plaza del Pueblo. Los vecinos tendrán que traer sus uvas. Una vez allí, el Consorcio repartirá un millar de cotillones con gorros, trompetas, matasuegras, serpentinas, confeti... Todo lo necesario para que el momento sea memorable. Un locutor de la emisora Kiss FM dinamizará la fiesta, mientras un DJ ameniza la jornada.

Dentro de esta programación, sobresale también el Belén viviente que protagonizarán las personas mayores de la localidad en el Centro de Personas Mayores Pedro González Guerra, los días 19 y 20 de diciembre. Allí los visitantes podrán pasear por Belén, así como charlar con sus vecinos y con los Reyes Magos. Un belén que forma parte de la 'ruta de belenes' de Alcobendas, uno de los recorridos navideños más espectaculares de la comunidad autónoma.

Más de 1.000 personas participarán en la Cabalgata de Reyes

La Policía Local de Alcobendas incrementará el número de agentes en las calles en estas fechas, con 50 funcionarios en servicio cada día. Se aumentarán, de igual forma, los controles de vigilancia, control y de regulación de tráfico. También los controles preventivos de consumo de alcohol y drogas.

En cuanto a la Cabalgata de Reyes, plato fuerte del paquete de ocio, arrancará el 5 de enero, a las 18:30 horas, desde el Bulevar Salvador Allende. Culminará, por tercer año consecutivo, en el recinto reservado para 'Navibendas'. Mil personas participarán en un recorrido que transitarán 19 carrozas, en una comitiva de un kilómetro de longitud.

Puedes consultar la programación completa en el siguiente enlace.