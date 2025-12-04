SUCESO EN MADRID
Muere un motorista de 45 años tras chocar contra un árbol en la Avenida de Daroca
Samur-Protección Civil ha intentado reanimarlo sin éxito
Un motorista de 45 años ha fallecido en la madrugada de este jueves tras sufrir un accidente en la Avenida de Daroca, junto al cementerio de la Almudena, en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.
El hombre perdió el control de la moto, saliendo despedido varios metros, y colisionó contra un árbol pasadas las dos de la madrugada. A su llegada, los equipos de Samur-Protección Civil realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento.
También han intervenido una dotación del Cuerpo de Bomberos de Madrid, que ha saneado daños en mobiliario urbano, y agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se han hecho cargo del atestado, según ha detallado Emergencias Madrid.
- El Movistar Arena elevará su aforo hasta los 20.000 espectadores para convertirse en el mayor recinto cubierto para espectáculos de España
- Los embalses de Madrid rozan el 71 % de su capacidad y superan la media histórica pese al aumento del consumo
- La Policía Nacional construirá nuevas comisarías en Valdebebas y Vicálvaro y reformará la sala de asilo de Barajas
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- Conciertos, talleres y visitas guiadas para celebrar el 24 aniversario de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad
- Arranca la programación de Cortylandia 2025 en Madrid: estos son los días, horas y sitios que debes apuntar para ver los pases mejor que nadie
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- Alerta de la AEMET por nieve en la Comunidad de Madrid: ¿veremos nevar en Alcalá de Henares?