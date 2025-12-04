Muere un motorista de 45 años tras chocar contra un árbol en la Avenida de Daroca

Un motorista de 45 años ha fallecido en la madrugada de este jueves tras sufrir un accidente en la Avenida de Daroca, junto al cementerio de la Almudena, en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El hombre perdió el control de la moto, saliendo despedido varios metros, y colisionó contra un árbol pasadas las dos de la madrugada. A su llegada, los equipos de Samur-Protección Civil realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento.

También han intervenido una dotación del Cuerpo de Bomberos de Madrid, que ha saneado daños en mobiliario urbano, y agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se han hecho cargo del atestado, según ha detallado Emergencias Madrid.