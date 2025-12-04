El Madrid tumba al Anadolu Efes y disipa las dudas lejos de casa

El Real Madrid, que hasta hace no demasiado tiempo parecía tener más dudas que certezas cuando jugaba fuera de casa en la Euroliga, espantó casi de manera definitiva el 'maleficio' que le acompañaba al cosechar su segundo triunfo consecutivo en el torneo continental lejos del Movistar Arena, este ante el Anadolu Efes por 75-81.

El contexto del duelo era atípico para el conjunto blanco después de que algunos de sus jugadores dispusieran de un fin de semana libre de tarea, de los pocos que hay durante la temporada, como consecuencia de las 'ventanas' FIBA. Días de asueto que habían disfrutado además con la tranquilidad del deber cumplido tras ganar en la pista provisional del líder de la máxima competición europea, el Hapoel Tel Aviv, en su última aparición en cancha.

En aquel encuentro irrumpió con una marcha más el croata Mario Hezonja, y la historia se repitió en Estambul. Con 44 puntos anotados entre medias en los dos partidos con su combinado nacional, en duelos en los que firmó además 36 y 26 dígitos respectivamente, esta vez asomó transformando los diez primeros de los suyos.

Ese buen comienzo lo replicó el anfitrión, que aprovechó la capacidad para filtrarse en la zona de Isaia Cordinier y sacar en cada viaje tres puntos, los dos de la canasta y el del tiro libre adicional. Con todo, ambos conjuntos llegaron empatados a diecisiete puntos a final del primer cuarto, a pesar del claro dominio en el rebote ofensivo del bando turco.

Al segundo acto entró mejor el Anadolu Efes, con un 5-0 de parcial que consiguió anular con el paso de los minutos el plantel de Sergio Scariolo, ya sin Walter Tavares en pista al ver pronto las dos primeras personales.

Esa carencia se equilibró cuando a Ercan Osmani, el mejor efectivo en el juego interior de los de casa, muy tocados por las lesiones en esa posición y en alguna más, le señalaron la tercera. Sin él en pista, el bando otomano aprovechó los últimos 36 segundos para con dos libres de Roland Smits, máximo anotador de la primera parte, y una canasta más de Cordinier, marcharse con cuatro de ventaja a los vestuarios (41-37, m.20).

Esa renta se convirtió en la más amplia del partido hasta ese momento tras dos puntos de Brice Dessert en la vuelta al parqué, justo después de que Tavares alcanzase el medio millar de tapones en la Euroliga, engordando su registro en un apartado en el que hace tiempo que es el jugador más destacado de la historia.

Sin embargo, en un partido de toma y daca, el privilegio le duró poco al anfitrión. Dos triples de Chuma Okeke, los primeros seis puntos de una racha de diez consecutivos de su cosecha, levantaron a los de blanco y les permitieron entrar igualados al tiroteo con el que se llegó a la media hora con seis aciertos exteriores, tres por lado, en poco más de tres minutos (59-60, m.30).

Otro lanzamiento lejano exitoso del canadiense Trey Lyles, seguido de dos libres de Sergio Llull, permitieron al Real Madrid tener una ventaja de cuatro puntos no vista hasta ese momento en el equipo madridista. No la disfrutó mucho aunque consiguió superarla más adelante, a falta de tres minutos, con un tiro libre de Gabriel Deck.

Fue un premio menor para los españoles, que no replicaban en ataque sus excelentes prestaciones en defensa, con un Usman Garuba brillante que puso un tapón de museo a Osmani. La venganza del 'cinco' turco llegó con un triple, respondido de inmediato por Facundo Campazzo para situar el 72-77 a falta de 01:33.

En el minuto posterior nadie sumó nada por lo que acabó siendo decisiva, a falta de veinte segundos, una canasta bajo el tablero de Deck para culminar la conexión argentina con Campazzo. Fue casi el broche a un partido muy serio del Real Madrid, cada vez más firme y engrasado en un tramo muy importante del curso.