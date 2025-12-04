Madrid tirará abajo el "obsoleto" edificio Serantes de Azca para sustituirlo por uno nuevo y mejorar la accesibilidad

La zona de Azca es un conjunto abigarrado y entremezclado de impresionantes torres de oficinas, viejos inmuebles y oscuros pasadizos con mala conexión y problemas de inseguridad. Entre los dos últimos, se cuenta el edificio Serantes, una construcción achaparrada situada sobre los pasajes peatonales inferiores que será demolida en el marco de la operación RenAzca para dar paso a un edificio más acorde con los nuevos tiempos.

Con "muchas décadas" a su espalda - fue construido en 1981-, el Serantes "se encuentra muy deteriorado y requiere una transformación", ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, en la que el Ayuntamiento ha dado luz verde inicial al plan especial para la parcela situada en el número 7 de la plaza de Pablo Ruiz Picasso.

Según el Ayuntamiento, el inmueble presenta signos de deterioro y obsolescencia y no responde ni a las exigencias de la normativa vigente ni a los estándares actuales de calidad, eficiencia y sostenibilidad del mercado de oficinas de Madrid; además de incidir negativamente en la correcta accesibilidad y en el tránsito peatonal dentro del complejo de Azca. La iniciativa, promovida por el propietario del inmueble, permitirá la construcción de un nuevo edificio ajustado a los parámetros del proyecto de renovación del ámbito.

Con un plazo de ejecución previsto de cuatro años, el nuevo edificio mantendrá la edificabilidad actual, en torno a los 4.300 m², con tres plantas sobre rasante y otras tres de sótano, pero reducirá la superficie de ocupación en planta, pasando de los 2.659 m² actuales a 1.736 m², liberando así cerca de "1.000 m² para uso y disfrute de todos los madrileños", en palabras de Carabante. Tras esta aprobación inicial por parte de la Junta, el expediente se someterá ahora a información pública durante el plazo de un mes, antes de su visto bueno definitivo.

Propiedad de El Corte Inglés hasta 2022, el edificio Serantes fue comprado por Merlin Properties por 10 millones de euros para incrementar su presencia en el área de Azca y aprovechar la renovación de la zona. Esta busca pasar del espacio degradado y obsoleto actual, diseñado en los años 60, a un gran ámbito peatonal, verde, accesible y seguro en pleno eje financiero de la Castellana.

Si los plazos se cumplen y todo sigue su curso tras la firma del último convenio entre el Ayuntamiento y los promotores privados, los vecinos y cientos de trabajadores de la zona podrán disfrutar de este nuevo entorno a partir de 2028. Será la primera gran obra en este barrio tras la reconstrucción del calcinado edificio Windsor en 2005.