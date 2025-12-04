Madrid activa la contratación de personal de refuerzo para hacer frente a la presión asistencial por la gripe

La gripe y otras enfermedades respiratorias habituales en esta época del año, junto a los virus gastrointestinales y el covid, están comenzando a saturar los servicios de urgencias de los hospitales y la atención primaria, tanto en las consultas como en los puntos de atención continuada, en toda España, según ha alertado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.

En la Comunidad de Madrid, la situación empieza a ser preocupante. La gripe está repuntando con fuerza: los casos han aumentado un 164% en la última semana y la incidencia alcanza ya los 112 casos por cada 100.000 habitantes, de cuerdo al último informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública.

Este aumento se está traduciendo en más ingresos hospitalarios por gripe y en servicios de urgencias muy tensionados -sobre todo durante los fines de semana-, con esperas de hasta tres horas para ser valorado por un médico tras el triaje, tanto en la comunidad como en el resto del país, según denuncia el sindicato.

Ante este escenario, en varios hospitales y centros de salud de atención primaria se han comenzado a activar esta semana las contrataciones de refuerzo de invierno, aunque el número de profesionales incorporados no se ha hecho público por el momento, según informa CSIF. CSIF considera que la incorporación de sanitarios es urgente, por lo que emplaza "a la Consejería de Sanidad a que impulse lo antes posible nuevas contrataciones, teniendo en cuenta que la campaña de vacunación en la comunidad concluye el próximo 31 de enero. Es necesario conocer desde ya el número exacto de trabajadores y trabajadoras con los que se va a poder contar para hacer frente a la expansión de la gripe".

Además, la Comunidad de Madrid ha decidido apoyarse en el Hospital Enfermera Isabel Zendal como punto específico para la vacunación sin cita frente a la gripe, con el objetivo de agilizar la campaña, descongestionar los centros de salud y aumentar la cobertura vacunal entre la población de riesgo. También aconseja el uso de mascarilla en espacios públicos o en presencia de personas vulnerables.

Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío en la Salud

La Comunidad de Madrid ha activado la novena edición del Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío en la Salud, coordinado por la Dirección General de Salud Pública, y que estará operativo hasta el próximo 31 de marzo, enfocado principalmente en los colectivos más vulnerables (personas mayores; recién nacidos y lactantes; enfermos crónicos; y ciudadanos sin hogar o en situación de precariedad).

El objetivo es reducir los efectos perjudiciales y las patologías asociadas a las bajas temperaturas, teniendo en cuenta que el frío intenso agrava las dolencias cardiovasculares, los síntomas de las reumáticas y favorece las enfermedades respiratorias, como son los resfriados, las infecciones bronquiales y la gripe. Estos efectos aparecen principalmente a la semana de exposición.

El Plan contempla tres niveles que sirven para determinar el nivel de riesgo y la posible activación de alertas por ola de frío, que se establecen en función de la temperatura mínima prevista para los tres días siguientes en los cuatro observatorios de la Agencia Española de Meteorología.