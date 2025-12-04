FÚTBOL
LaLiga denuncia cánticos de "¡Asencio, violador!" e insultos a Vinícius durante el Athletic - Real Madrid
Tras los cánticos al defensa, se activó el protocolo antiviolencia, reclamándose por megafonía que cesasen dichas actitudes
LaLiga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia cánticos de "¡Asencio, violador!" proferidos por la grada de animación de San Mamés, durante el Athletic-Real Madrid disputado este miércoles. En su escrito, la patronal también denuncia gritos de "¡Vinícius, subnormal!" y otros de "tonto, tonto" contra el delantero brasileño.
Los insultos contra Asencio se produjeron cuando salió al campo para sustituir al lesionado Trent Alexander-Arnold, a los 10 minutos de la segunda parte. Tras ellos, se activó el protocolo antiviolencia, reclamándose por megafonía que cesasen dichas actitudes. El informe de LaLiga no recoge que estos se repitieran más adelante y recalca que todos los cánticos denunciados se concentraron en la grada de animación, exonerando al resto de San Mamés de estos comportamientos.
El juicio pendiente de Asencio
No es la primera vez que Asencio escucha cánticos de esta índole, que hacen referencia al proceso judicial en el que está inmerso. El central está a la espera de juicio, acusado de mostrarle a un tercero vídeos de dos mujeres que mantuvieron relaciones sexuales consentidas con tres de sus compañeros en ese momento en las categorías inferiores del Real Madrid. Una de esas dos mujeres, además, era menor de edad en el momento de los hechos denunciados, en 2022.
Las dos víctimas, no obstante, han retirado finalmente las acusaciones, por las que el juez instructor había imputado al defensa por pornografía infantil y revelación de secretos. La Fiscalía, en todo caso, reclama dos años y medio de cárcel para él. Para sus tres compañeros, que sí mantuvieron relaciones con las chicas, reclama penas de cuatro años y siete meses.
En cuanto a Vinícius, el informe señala dos momentos del partido en el que se le llamó "tonto" desde esa misma grada y otro más en el que se coreó "¡Vinícius, subnormal!". El protocolo antiviolencia también se activó durante la primera parte del partido, después de los primeros insultos al atacante.
