POLÉMICA SANITARIA
Jefes y supervisores del hospital de Torrejón defienden que "en todo momento" han actuado "desde una ética incuestionable"
Reivindican su "profesionalidad" y sostienen que "nunca" han adoptado medidas "que vulneren el derecho de los pacientes" tras el audio del CEO de Ribera Salud
Un total de 39 jefes de servicio y supervisores de Enfermería del Hospital Universitario de Torrejón, un centro público de gestión privada gestionado por Ribera Salud, han hecho público este jueves un comunicado dirigido tanto a los pacientes como a la opinión pública en el que defienden su actuación tras la polémica por el audio del responsable de la empresa. En el escrito, firmado a bolígrafo por estos mandos intermedios, subrayan que, como responsables de los profesionales sanitarios del hospital, “en todo momento” han actuado con “responsabilidad”, “profesionalidad” y, sobre todo, “desde una ética incuestionable”.
Los firmantes recalcan que, en los catorce años de funcionamiento del hospital torrejonero, sus profesionales “nunca” han adoptado medidas “que vulneren el derecho de los pacientes” y que la organización asistencial del centro siempre ha estado orientada a garantizar la mejor atención posible. Insisten en que “siempre” se ha priorizado “la recuperación de la salud y el bienestar” de los pacientes y de sus familiares, tanto en la toma de decisiones clínicas como en la planificación de recursos y en la gestión del día a día. “Seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación, para hacer del Hospital el orgullo de la población de Torrejón”, concluye el comunicado.
Este posicionamiento llega después de la publicación de una grabación en la que la empresa gestora instaba a aumentar las listas de espera del hospital para incrementar los beneficios de la compañía. El País difundió este jueves el audio de una reunión celebrada el pasado 25 de septiembre con una veintena de mandos del grupo y del hospital en la que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, daba instrucciones para subir las listas de espera reduciendo el número de intervenciones y rechazando pacientes, procesos o prácticas considerados no rentables, con el objetivo de mejorar los resultados económicos.
En la grabación, Gallart recuerda que “en Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera” y a continuación plantea un cambio de rumbo: “Lo único que pido es: desandemos el camino”. El directivo habla de la necesidad de hacer “iteraciones” o ajustes en la actividad para “alcanzar un Ebitda de cuatro o cinco millones”.
