Guía para acceder a Navacerrada y Cotos este puente: qué carreteras se cortan y alternativas de transporte público

Con la llegada de la nieve y del puente festivo de diciembre, ya está en marcha el dispositivo especial que regula el acceso a los puertos de Navacerrada y Cotos. Este invierno, los conductores deberán tener en cuenta varias medidas clave que afectarán a la circulación en las carreteras M-601, CL-601, M-604 y CL-604.

Cuando los aparcamientos de Cotos y Valdesquí alcancen su capacidad máxima, se procederá al corte de la M-604 en el kilómetro 32, impidiendo el acceso por la CL-604. En paralelo, los vehículos que asciendan por la M-601 deberán efectuar un giro obligatorio en el kilómetro 20, regresando hacia Madrid o continuando hacia San Ildefonso y Segovia por la CL-601. Solo en caso de congestión extrema o situación de emergencia se activará el corte de la M-601 en la Fonda Real, a la altura del punto kilométrico 12.

También se prohíbe el estacionamiento en arcenes y zonas adyacentes entre Fuente de los Geólogos y Siete Revueltas en la M-601, así como entre el Alto de Navacerrada y el aparcamiento B de la CL-604, con el fin de evitar bloqueos en tramos especialmente sensibles. A partir de las 15:00 horas, si los aparcamientos de Navacerrada están completos, se cerrará el paso en la CL-604 (pk. 48) y el retorno deberá realizarse por la M-604, ruta que se comunicará también a los visitantes que se encuentren en Cotos o Valdesquí. En todos los escenarios de corte, solo podrán acceder vehículos de emergencia, residentes acreditados, trabajadores de la zona y transporte público o colectivo, sin posibilidad de estacionamiento.

Para facilitar la movilidad y reducir la presión sobre los accesos, Tráfico recomienda utilizar el transporte público. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid cuenta con una línea directa entre Madrid y Valdesquí, además de Servicios Especiales entre Los Molinos, Cercedilla y Valdesquí durante días de gran afluencia, junto a taxis y VTC autorizados.

Más paneles informativos y un dispositivo reforzado este invierno

El despliegue de este año incorpora una mejora significativa: la instalación de nuevos paneles informativos que mostrarán en tiempo real el aforo de los aparcamientos de la sierra. La DGT ha realizado una inversión importante para facilitar la planificación de los desplazamientos y reducir los colapsos habituales en fines de semana invernales.

El operativo fue ultimado en una reunión celebrada este jueves en la Delegación del Gobierno, convocada ante la previsión de nevadas y la elevada afluencia prevista durante el próximo puente. En el encuentro participaron la DGT, la Guardia Civil, la Comunidad de Madrid y los alcaldes de Cercedilla, Navacerrada y Rascafría, quienes trasladaron sus inquietudes tras la experiencia del pasado invierno, en el que ya se aplicaron cortes y filtros selectivos para gestionar la saturación del tráfico.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, destacó que el objetivo del dispositivo es compatibilizar el disfrute de la nieve con la seguridad, el orden público y la vida cotidiana de los vecinos de la sierra. Aseguró que tanto residentes como trabajadores y transporte colectivo tendrán garantizado el acceso durante todo el invierno. El operativo se aplicará cada fin de semana de la temporada, manteniendo la estructura que funcionó la pasada campaña.