Rosalía desvela las fechas de su 'Lux Tour 2026': así puedes conseguir las entradas antes de que se agoten en Madrid

Apenas un mes después de su estreno, 'Lux' ya se ha convertido en fenómeno mundial. El disco de Rosalía se encuentra en el podio como el más escuchado, desbancando a Taylor Swift y superando las escuchas de la mismísima Karol G. Y es que la catalana consiguió posicionar en la primera semana, 12 de las 15 canciones en el 'Top Global'.

Ahora, tras el buen recibimiento del álbum, los seguidores de la cantante llevaban ya tiempo preguntándose si la estética y la energía de 'Lux' llegaría próximamente a los escenarios tanto de España como del resto del mundo.

Por fin, la web oficial de Rosalía ha desvelado que la cantante dará su primer concierto el 16 de marzo. La ciudad elegida para la apertura del 'Lux World Tour' ha sido Lyon, en Francia, donde la artista actuará en la tarde del lunes en el LDLC Arena.

Además, la de Sant Esteve Sesrovires también ha desvelado cuándo iniciará la preventa: el 9 de diciembre. Si no quieres quedarte sin entrada, lo mejor es que te registres en la página web oficial de la artista para no perderte las últimas novedades de la gira.

¿Cuándo actuará Rosalía en Madrid?

La catalana pasará por la capital el 30 de marzo de 2026. A continuación, el resto de las fechas de los conciertos que tendrán lugar en España y el resto del mundo.