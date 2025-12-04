CONCIERTOS
Rosalía desvela las fechas de su 'Lux Tour 2026': así puedes conseguir las entradas antes de que se agoten en Madrid
La preventa oficial de las entradas tendrá lugar el 9 de diciembre
Apenas un mes después de su estreno, 'Lux' ya se ha convertido en fenómeno mundial. El disco de Rosalía se encuentra en el podio como el más escuchado, desbancando a Taylor Swift y superando las escuchas de la mismísima Karol G. Y es que la catalana consiguió posicionar en la primera semana, 12 de las 15 canciones en el 'Top Global'.
Ahora, tras el buen recibimiento del álbum, los seguidores de la cantante llevaban ya tiempo preguntándose si la estética y la energía de 'Lux' llegaría próximamente a los escenarios tanto de España como del resto del mundo.
Por fin, la web oficial de Rosalía ha desvelado que la cantante dará su primer concierto el 16 de marzo. La ciudad elegida para la apertura del 'Lux World Tour' ha sido Lyon, en Francia, donde la artista actuará en la tarde del lunes en el LDLC Arena.
Además, la de Sant Esteve Sesrovires también ha desvelado cuándo iniciará la preventa: el 9 de diciembre. Si no quieres quedarte sin entrada, lo mejor es que te registres en la página web oficial de la artista para no perderte las últimas novedades de la gira.
¿Cuándo actuará Rosalía en Madrid?
La catalana pasará por la capital el 30 de marzo de 2026. A continuación, el resto de las fechas de los conciertos que tendrán lugar en España y el resto del mundo.
- Lyon (Francia): 16 de marzo de 2026 (LDLC Arena).
- Paris (Francia): 18 de marzo de 2026 (Accor Arena).
- Paris (Francia): 20 de marzo de 2026 (Accor Arena).
- Zúrich (Suiza): 22 de marzo de 2026 (Hallenstadion).
- Milán (Italia): 25 de marzo de 2026 (Unipol Forum).
- Madrid (España): 30 de marzo de 2026 (Movistar Arena).
- Madrid (España): 1 de abril de 2026 (Movistar Arena).
- Madrid (España): 3 de abril de 2026 (Movistar Arena).
- Madrid (España): 4 de abril de 2026 (Movistar Arena).
- Lisboa (Portugal): 8 de abril de 2026 (MEO Arena).
- Lisboa (Portugal): 9 de abril de 2026 (MEO Arena).
- Barcelona (España): 13 de abril de 2026 (Palau Sant Jordi).
- Barcelona (España): 15 de abril de 2026 (Palau Sant Jordi).
- Barcelona (España): 17 de abril de 2026 (Palau Sant Jordi).
- Barcelona (España): 18 de abril de 2026 (Palau Sant Jordi).
- Ámsterdam (Países Bajos): 22 de abril de 2026 (Ziggo Dome).
- Antwerp (Bélgica): 27 de abril de 2026 (AFAS Dome).
- Colonia (Alemania): 29 de abril de 2026 (Lanxess Arena).
- Berlín (Alemania): 1 de mayo de 2026 (Uber Arena).
- Londres (Reino Unido): 5 de mayo de 2026 (The O2).
- Miami (EE. UU.): 4 de junio de 2026 (Kaseya Center).
- Orlando (EE. UU.): 8 de junio de 2026 (Kla Center).
- Boston (EE. UU.): 11 de junio de 2026 (TD Garden).
- Toronto (Canadá): 13 de junio de 2026 (Scotiabank Arena).
- Nueva York (EE. UU): 16 de junio de 2026 (Madison Square Garden).
- Chicago (EE. UU.): 20 de junio de 2026 (United Center).
- Houston (EE. UU): 23 de junio de 2026 (Toyota Center).
- Las Vegas (EE. UU): 27 de junio de 2026 (T-Mobile Arena).
- Los Ángeles (EE. UU.): 29 de junio de 2026 (Kia Forum).
- San Diego (EE. UU.): 3 de julio de 2026 (Pechanga Arena).
- Oakland (EE. UU): 6 de julio de 2026 (Oakland Arena).
- Bogotá (Colombia): 16 de julio de 2026 (Movistar Arena).
- Santiago (Chile): 24 de julio de 2026 (Movistar Arena).
- Santiago (Chile): 25 de julio de 2026 (Movistar Arena).
- Buenos Aires (Argentina): 1 de agosto de 2026 (Movistar Arena).
- Buenos Aires (Argentina): 2 de agosto de 2026 (Movistar Arena).
- Río de Janeiro (Brasil): 10 de agosto de 2026 (Farmasi Arena).
- Guadalajara (México): 15 de agosto de 2026 (Arena VFG).
- Monterrey (México): 19 de agosto de 2026 (Arena Monterrey).
- Ciudad de México (México): 24 de agosto de 2026 (Palacio de los Deportes).
- Ciudad de México (México): 26 de agosto de 2026 (Palacio de los Deportes).
- San Juan (Puerto Rico): 3 de septiembre de 2026 (Coliseo de Puerto Rico).
- El Movistar Arena elevará su aforo hasta los 20.000 espectadores para convertirse en el mayor recinto cubierto para espectáculos de España
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- Los embalses de Madrid rozan el 71 % de su capacidad y superan la media histórica pese al aumento del consumo
- La Policía Nacional construirá nuevas comisarías en Valdebebas y Vicálvaro y reformará la sala de asilo de Barajas
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- Conciertos, talleres y visitas guiadas para celebrar el 24 aniversario de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad
- Arranca la programación de Cortylandia 2025 en Madrid: estos son los días, horas y sitios que debes apuntar para ver los pases mejor que nadie
- Resuelto el misterio de las tortugas de Atocha: ¿sabes qué pasó con ellas?