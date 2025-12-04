Getafe estrena mañana 'Brilla Zoo', su principal apuesta inmersiva para estas navidades

La localidad de Getafe estrena mañana viernes su principal apuesta para esta Navidad: 'Brilla Zoo', una propuesta inmersiva con animales iluminados y que convertirá el entorno natural del Parque de la Alhóndiga en "un recorrido de luz, sonido y fantasía combinando arte, tecnología y naturaleza".

Más de 100 esculturas iluminadas estarán situadas en el Parque de la Alhóndiga desde este viernes y hasta el próximo 6 de enero, donde se podrán descubrir animales de todo el planeta y especies en riesgo de extinción, complementado con espacios de ocio y restauración, pensados para disfrutar en familia.

"Getafe vuelve a reinventar su Navidad para sorprender a nuestros vecinos. Queremos que las familias vivan la ilusión de estas fechas de una forma diferente, con una experiencia más inmersiva convierta a Getafe en destino navideño de referencia", ha destacado el edil de Cultura, Luis Domínguez.

La propuesta, formada por 14 estaciones temáticas inspiradas en el reino animal, ocupará más de 2.000 m2 a lo largo de un itinerario de 700 metros, con proyecciones navideñas sobre una pantalla de agua en el lago y zonas de efectos visuales que envolverán al público en una atmósfera de ensueño.

El recorrido podrá realizarse en dos horas, según las previsiones, y el horario será de 17:30 horas a 23.00 horas, siempre bajo entrada, que se podrán adquirir a través de la web 'feverup.com' y que contará con descuentos para las personas empadronadas en Getafe.

Domínguez ha explicado si bien los espacios cercanos al lago de la Alhóndiga se utilizarán para disfrutar de 'Brilla Zoo', los vecinos podrán seguir utilizando libremente el resto de zonas del entorno para su ocio, paseos y deporte, ya que seguirá siendo accesible en su perímetro durante estas semanas.

"En la innovación permanente y la apuesta por ser un referente, la Navidad de Getafe, que hace tres años fue pionera con Navidalia, da un paso más y sorprende en esta edición con el espectáculo inmersivo 'Getafe Brilla', un evento que une emoción, arte y tecnología en una experiencia inolvidable", ha añadido.

Además, ha avanzado que otra de las novedades de la programación navideña será el estreno de dos grandes montajes de teatro aéreo en la Plaza de España, que situarán a Getafe.

El 19 de diciembre llegará 'Aria', un espectáculo visual inspirado en Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, que combina ballet aéreo, música y luz en una coreografía poética sobre la armonía con la naturaleza.

Por su parte, el 3 de enero, el público podrá disfrutar de 'Verne', un viaje fantástico basado en las novelas del célebre escritor, donde globos, submarinos y cohetes cobrarán vida en el cielo getafense.