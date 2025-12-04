El Edificio Metrópolis se prepara para su reinauguración convertido en un hotel y varios restaurantes de lujo

Desprovisto ya de los andamios y vallas que han cubierto su fachada durante los últimos años, el Edificio Metrópolis vuelve a lucir en todo su esplendor en la esquina de Alcalá con Gran Vía. Tras la retirada del vallado de obras que rodeaba el acceso principal hasta la semana pasada, el histórico inmueble está ya casi listo para volver a abrir sus puertas al público. Entre los recuperados selfies de los transeúntes que no pueden evitar pararse a admirar su majestuosa apariencia, el Metrópolis aguarda a una reinaguración prevista para finales de 2025 y que se antoja inminente.

Lo hará reconvertido en un hotel boutique de lujo con spa, club privado y varios restaurantes, de la mano de Sandro Silva y Marta Seco, propietarios de Grupo Paraguas. El matrimonio de empresarios adquirió el inmueble en 2019 con el sueño de transformarlo en el primer hotel directamente gestionado por la compañía, responsable de uno de los más exitosos emporios de restauración de la capital, con una cartera de establecimientos como Ten con Ten, Ultramarinos Quintín o Amazónico.

Fue ese año cuando la aseguradora La Unión y el Fénix decidió abandonar la que había sido su sede histórica desde el siglo XIX y vaciarla, subastando casi todo su contenido. Dos años después, en 2021, trascendió que Grupo Paraguas había comprado el inmueble con el objetivo de impulsar un proyecto que encaja a la perfección con la transformación que vive el eje Canalejas–Gran Vía. Para hacerlo realidad, no obstante, hacía falta encajar el ambicioso plan en uno de los edificios más fotografiados y protegidos de Madrid.

Dicho encaje llegó a través de un Plan Especial aprobado por la anterior corporación municipal en febrero de 2022, que permitía el cambio de uso de oficinas por uso exclusivo hotelero, con actividades recreativas y comerciales complementarias en los bajos y sótanos. A cambio del visto bueno del Ayuntamiento, los promotores se comprometían a una rehabilitación integral que incluía recuperar valores originales, mejorar la protección contra incendios, ordenar distribuciones interiores y poner al día instalaciones y accesos. Todo ello, sin alterar el aspecto original.

Los transeúntes pasean delante de la entrada del edificio, desprovista ya de vallas de obra. / Alba Vigaray / Alba Vigaray

Rehabilitar sin borrar la memoria

Basta alzar la vista desde la acera para comprobar que la fachada ha ganado nitidez. Se han limpiado y restaurado cornisas, molduras y esculturas; se han retirado elementos añadidos en décadas de usos sucesivos; se ha respetado la silueta inconfundible de la cúpula coronada por la figura alada. También se ha rehabilitado la monumental escalera de acceso desde Alcalá, que volverá a ser una de las señas de identidad de la entrada.

Los bajos comerciales, muy alterados por cierres, escaparates y rótulos de otra época, se han ordenado para devolverles una lectura más cercana al diseño original. La azotea y la cúpula, hasta ahora territorio invisible para el ciudadano de a pie, están llamadas a convertirse en otro de los reclamos del nuevo Metrópolis: el Plan Especial permite su uso recreativo vinculado al hotel, y la intervención ha incorporado vegetación, barandillas ligeras y recorridos que harán posible asomarse a una de las panorámicas más codiciadas de Madrid.

Un hotel pequeño en metros, grande en ambición

Lejos de saturar de estancias los poco menos de 6.000 metros cuadrados del Metrópolis, el modelo escogido por Paraguas es el de un hotel boutique muy exclusivo, con apenas 20 habitaciones de altísima gama, un spa escondido en el vientre del edificio y varios espacios donde Silva y Seco desplegarán la fórmula que ha convertido a su grupo en uno de los grandes referentes del ultracompetitivo mercado gastronómico madrileño.

La inversión estimada ronda los 23,5 millones de euros, financiada aproximadamente al 40% con recursos propios y al 60% con crédito bancario. Las previsiones internas con las que trabaja el grupo son ambiciosas: en el primer año completo de funcionamiento, más de 2,5 millones de euros de facturación por la parte hotelera y alrededor de 8 millones largos por los restaurantes, con un beneficio neto que superaría el millón de euros. Cifras que, de cumplirse, consolidarían al Metrópolis como uno de los activos más rentables de la nueva ola de hoteles de lujo de la capital.