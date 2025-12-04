Un diputado del PP de Madrid a la oposición: "Había dejado un poco de tiempo para que se agitasen, verlos así me pone"

"Había dejado un poco de tiempo para que se agitasen, verlos así me pone". El comentario del diputado del PP de Madrid Ángel Alonso en el Pleno para debatir las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos regionales para 2026 ha desatado las críticas de la oposición. Desde Más Madrid, a cuya bancada se dirigía el comentario, se habla de machismo y "un ejercicio de violencia política".

El incidente ha ocurrido mientras se hablaba sobre la gestión de las residencias en la pandemia. Alonso, desde la tribuna, ha acusado a Más Madrid de "negacionismo" por llamar a acudir a la manifestación del 8-M de 2020, ante lo que la bancada de Más Madrid le ha increpado. El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha interrumpido momentáneamente el debate, ante lo que Alonso ha señalado: "Había dejado un poco de tiempo para que se agitasen, verlos así me pone".

Posteriormente, Alonso ha repetido sus palabras pero ha sustituido la expresión "me pone" por "me gusta". Desde Más Madrid, su portavoz, Manuela Bergerot, ha exigido que se retirara del diario de sesiones la expresión, que ha tachado de "violencia política". El presidente de la Asamblea ha mantenido que lo que había dicho Alonso es "me gusta".

La imagen que hemos podido ver durante la intervención del diputado del Partido Popular es una imagen asquerosa", ha señalado después en los pasillos. "Se ha apoyado en el atril del hemiciclo de la Asamblea de Madrid, como si estuviera apoyado en la barra de un bar con una actitud absolutamente de baboso para jactarse de la impunidad de las 7.291 muertes en las residencias durante la pandemia y se ha dirigido a mí para decirnos a toda mi bancada que le pone vernos enfadados".

"Con esa actitud absolutamente babosa, de bar, de machista de otro tiempo, tenemos un mensaje para estos hombres y es decirle que las mujeres en las calles y en las instituciones no vamos a permitirles que nos hablen así ni que nos insulten ni que nos intenten humillar con lenguaje de este tipo", ha asegurado. "A un hombre no se hubiera dirigido nunca con esta actitud". La formación, ha asegurado, llevará el asunto a la Junta de Portavoces.