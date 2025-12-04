Descubre los secretos mejor guardados del cartel de Navidad 2025: un viaje por la historia de Madrid y sus rincones

Se acerca una de las fechas más especiales del año. La Navidad es uno de esos momentos señalados para compartir tiempo con nuestros seres queridos, amigos y personas que forman parte de nuestra vida. Madrid ultima los preparativos y se transforma en un lugar lleno de luz, alegría y esperanza. El Ayuntamiento de Madrid, desde finales de noviembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, se trabajará en hacer estos días más alegres. Se destaca una iluminación especial en todos los distritos, mercadillos navideños, belenes como el del Palacio de Cibeles, las campanadas en la Puerta del Sol, "Madrid, Navidad de Encuentro" en Matadero Madrid, pistas de hielo y las populares Cabalgatas de Reyes. Tampoco podía faltar en la preparación de esta festividad el cartel de la Navidad 2025, que combina historia, tradición y curiosidades.

Un año más, esta obra es fruto del trabajo de alrededor de 200 horas de Pablo García Conde-Corbal (conocido como Polinho Trapalleiro). Inspirado en el gran Belén del Príncipe y con clara alusión al que importó de Nápoles, en 1759, el rey Carlos III, para el Príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV. Patrimonio Nacional continúa la tradición de recrearlo y, este año, ha sido la inspiración para el autor. Alguno de los elementos más representativos de la ciudad aparecen en el cartel, que actúa como una gincana mágica en la que también se pueden encontrar figuras poco conocidas.

En el cartel “se hace referencia también al pequeño comercio, a los mercados, a la vida de barrio, a las artes, a la historia de Madrid y sus orígenes. Es un dibujo lleno de guiños y detalles de Madrid, con la intención de que madrileños y visitantes se detengan estas Navidades frente al cartel para ir descubriendo cada uno de sus secretos”, explicaba el alcalde José Luis Martínez-Almeida durante la presentación.

Cartel de Navidad 2025 en Madrid, diseñado por Polinho Trapalleiro / Ayuntamiento de Madrid.

Los 73 elementos del cartel de Navidad 2025 en Madrid

El resultado del mismo es una composición de 73 secretos que deben ser encontrados en el cartel por los madrileños. A primera vista se puede ver el reloj de la Puerta del Sol, indicando las 23:59 horas, justo antes del cambio de año. Al fondo, se observa una sierra nevada junto a las Torres Kio, uno de los edificios del Hospital de la Paz o la chulapa pintada en el depósito de agua de Carabanchel.

No pueden faltar las Cuatro Torres, ubicadas al norte de la ciudad, la Puerta de Alcalá y la plaza del 2 de Mayo, acompañada de varios murales en Lavapiés. El Mercado de la Cebada, la Plaza de la Villa o el Templo de Debod ocupan la zona medio-alta del cartel, a los que se suman la Ermita del Santo pasando antes por Matadero, el Viaducto de Segovia o el Palacio Real. En el centro del cartel, se observa como los Reyes Magos se sitúan junto a una boca de Metro ante de visitar al Niño Jesús.

Un espacio también merece la chocolatería San Ginés, la Casa de la Panadería o algunos iconos como el oso y el madroño, símbolo de la ciudad, Neptuno, Cibeles o el Rastro. También juegan un papel especial los clubes de fútbol, dejando un espacio para lucir las camisetas de Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Leganés, pero se echa en falta la del Getafe.

Secretos del Cartel de Navidad 2025. / Ayuntamiento de Madrid.

Los secretos del cartel de Navidad 2025 en Madrid

Alguno de los secretos mejor guardados de la edición de 2025 son las farolas fernandinas, que se instalaron por primera vez en Madrid, pero, posteriormente, su uso como mobiliario urbano se extendió por toda España. Al parecer, estas farolas se colocaron en honor al nacimiento de la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón, segunda hija del rey, que nació el 30 de enero de 1832. Son un elemento emblemático de las calles de Madrid y pueden verse por todo el centro. En el cartel que nos atañe, se puede observar un ejemplar de estas farolas en la parte inferior izquierda, junto a Puente de Toledo.

Muchos conocen el lema de Madrid, "Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son", también ubicado junto al Puente de Toledo, pero no todos saben su significado. Desde el Museo de Historia de Madrid, nos recuerdan que Madrid nació entre arroyos y a la orilla del Manzanares. El agua ha sido siempre un elemento esencial en su historia y en su memoria colectiva. Se dice que las antiguas murallas de la ciudad, compuestas de sílex, provocaban un destello de luz cada vez que una flecha chocaba contra ellas, dando la impresión de estar hechas de fuego.

La niña y la churrera, en la parte izquierda del cartel, conmemoran la llegada de los churros a Madrid a principios del siglo XX y el éxito que ha mantenido en buena forma hasta la actualidad. Sea como fuere, seguiremos considerándolo tan madrileño como las gallinejas, el bocata de calamares o las rosquillas.

En el pozo de la parte inferior derecha de la imagen trata de una tradición que da inicio a las fiestas de San Isidro, cuyo origen muchos desconocen y la sabiduría popular atribuye a uno de los milagros del patrón de la pradera. Por último, destacamos la presencia de ‘El Abuelo’ del Retiro, el árbol más viejo del área metropolitana de Madrid. Con más de doscientos años (aunque algunos científicos creen que puede haber cumplido los cuatrocientos) este árbol originario de México, se le conoce también como ciprés de Montezuma.