La Consejería de Sanidad niega la "saturación" en urgencias pese al adelanto de la gripe

Los servicios de Urgencias de los hospitales públicos de la región están registrando un aumento de la afluencia de usuarios, pero en ningún caso con cifras que puedan dar lugar a hablar de "saturación", según fuentes de la Consejería de Sanidad.

Desde el Departamento que dirige Fátima Matute señalan que la situación que se está viviendo en los servicios de urgencias de los hospitales públicos de la región es, en algunos casos, la habitual en los inicios de la epidemia de gripe estacional y otros virus respiratorios.

Este año el inicio de la epidemia se ha adelantado un mes, debido al aumento de casos de gripe A, con una cepa más agresiva que otros años, precisan.

Según el último informe epidemiológico semanal, la incidencia de la gripe en la semana 48 (del 24 al 30 de noviembre) se sitúa en 112 casos por 100.000 habitantes, cifra "muy superior" al umbral epidémico, fijado en 22 casos.

La Sección Sindical de CSIT Unión Profesional del Hospital La Paz denuncia en un comunicado la "saturación creciente" del servicio de Urgencias del centro, que acoge numerosos casos de gripe A y otras infecciones estacionales.

El sindicato lamenta la falta de previsión de la Administración, al tiempo que asegura que los planes de contingencia resultan "insuficientes" y, además, se activan "tarde", lo que obliga a instalar a los pacientes "en pasillos, sillones e incluso sillas durante más de 24 horas".

CSIT Unión Profesional critica que, a pesar de haber solicitado formalmente la activación del plan de invierno hace dos semanas, los refuerzos son "escasos". Según la información de la propia dirección, solo se han incorporado cinco enfermeras, y no se ha reforzado la plantilla de médicos, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos o celadores.

La organización sindical subraya que el problema de fondo es la falta de inversión estructural en el Servicio de Urgencias, que se quedó pequeño hace más de veinte años, a la vez que precisa que salas diseñadas para 24 o 30 pacientes "están llegando a asumir hasta 64" y que la falta de espacio obliga a los profesionales a moverse de lado entre las camas.

La Sección Sindical de CSIT exige a la Administración que adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad de los pacientes y unas condiciones de trabajo dignas para los profesionales, lo que, según el sindicato pasa por reforzar las plantillas, revisar el plan de invierno y acometer "sin más demora la inversión estructural" que el servicio necesita desde hace dos décadas.

El sindicato Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (Mats) ha publicado en X un vídeo de un enfermero del Hospital Universitario 12 de Octubre, que afirma que las Urgencias del centro están saturadas "el 90 % de los días", con prácticamente el doble de los pacientes que pueden asumir.

El enfermero lamenta los "escasos" refuerzos de un profesional más en cada categoría en los diferentes turnos y pone de manifiesto la falta de personal de enfermería, auxiliares y celadores para atender a los usuarios, que acuden al servicio por diferentes causas, entre ellas, la gripe.

En su opinión, la situación de las Urgencias se ha ido degradando desde 2020, debido al "deterioro" de la atención primaria, porque la llegada de pacientes crónicos en peor estado de salud general.