Una "comedia contemporánea" a cambio de un patrocinio de 1,5 millones de euros de la Comunidad: así será la nueva película que Woody Allen rodará en Madrid

El reconocido director de cine Woody Allen confirmó este jueves sus intenciones de rodar la que será su próxima película en Madrid. La capital de España se prepara para acoger el rodaje en la primavera de 2026. Hasta el momento, se sabe que será una "comedia contemporánea" que estará "parcialmente esponsorizada" por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En un primer momento, se hablaba de 'Wasp 2026' como título provisional del proyecto, pero la película número 51 escrita y dirigida por Woody Allen, aún no tiene un título definitivo. El largometraje estará producido por Wanda Visión, Gravier y 3Six9 Studios.

"Estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado", ha declarado Allen en la nota que confirma la noticia que se adelantó el pasado 30 de octubre por el contrato de patrocinio de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid con el director neoyorquino para fomentar el turismo en la región.

Según aquella resolución de la Dirección General de Turismo y Hostelería publicada en el portal de contratación pública, el gobierno regional patrocinaría la campaña de promoción de un largometraje que incluiría la palabra 'Madrid' en su título y que "deberá reflejar de forma fácilmente reconocible la Comunidad de Madrid".

Con este acuerdo se busca "proyectar internacionalmente la imagen de la ciudad y con ello difundir su imagen, y acercar al público internacional para que se conozca Madrid, ampliando las posibilidades de atracción de personas, inversión y negocio".

Los pasos de Woody Allen en España

El prestigioso cineasta ya ha visitado España en alguna que otra ocasión. En 2008, se estrenó Vicky Cristina Barcelona, la película protagonizada por Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Penélope Cruz (ganadora del Oscar por su trabajo) y Javier Bardem que se rodó en Barcelona, Oviedo y Avilés. Unos años después llegó el turno para Rifkin's Festival (2020), su película ambientada en el Festival de San Sebastián en la que también trabajaron intérpretes españoles como Elena Anaya, Sergi López, Enrique Arce o Nathalie Poza.

Woody Allen ha rodado en el pasado películas como Midnight in Paris (2011) o A Roma con amor (2012), todas ellas con el nombre de la ciudad en la que se rodó en el título de la misma. Una práctica más que habitual en los trabajos del cineasta norteamericano.