Luz verde inicial a la reurbanización del entorno de la antigua fábrica de Clesa

Con las obras de rehabilitación del edificio ya en marcha desde el pasado mes de septiembre, la Junta de Gobierno municipal ha aprobado inicialmente este jueves la modificación del proyecto de urbanización del entorno de la antigua fábrica de Clesa, en Fuencarral-El Pardo; junto con la constitución de la entidad urbanística de conservación encargada de su mantenimiento.

Tal y como ha informado en la rueda de prensa posterior el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "era necesario modificar el proyecto de urbanización" para adaptarlo a la protección como Bien de Interés Cultural (BIC) otorgada por la Comunidad de Madrid; así como para preparar la parcela para su futura puesta en servicio como equipamiento de uso dotacional público

Promovida por la mercantil Fuencarral Agrupanorte, S. L., la actuación generará un nuevo espacio verde en el barrio, acompañado de una conexión este-oeste que mejorará la accesibilidad peatonal entre la avenida del Cardenal Herrera Oria, la estación de Cercanías de Ramón y Cajal y el hospital del mismo nombre, eliminando así la barrera urbana que actualmente supone la antigua fábrica.

Junto a la aprobación inicial del proyecto modificado de urbanización, la Junta de Gobierno ha dado también el visto bueno a la constitución de la Entidad Urbanística de Conservación para el ámbito, integrada por los propietarios Fuencarral Agrupanorte, Oria Coliving y Global Escacel,

Dicha entidad será la responsable de la conservación y mantenimiento del espacio libre interior de la parcela, que tiene la consideración de espacio libre privado de uso público. Este ámbito no podrá cerrarse al paso, garantizando así la accesibilidad continua y la conexión peatonal tanto con la avenida del Cardenal Herrera Oria como con el resto del entorno urbano.

Un hub de investigación biosanitaria

La reurbanización del entorno forma parte del proyecto de rehabilitación de Clesa, destinado a convertir la antigua fábrica en un espacio de innovación, investigación biomédica y divulgación científica que abarcará casi 18.000 metros cuadrados y combinará, además, áreas culturales, de coworking y zonas verdes abiertas al público. Con una inversión que rondará los 35 millones de euros, el objetivo es que el entorno se convierte en "un epicentro, en un hub también de innovación e investigación en el ámbito biosanitario", ha destacado Carabante.

Obra del arquitecto Alejandro de la Sota y uno de los máximos exponentes de la arquitectura industrial española contemporánea, la fábrica de Clesa abrió sus puertas en 1962 como una de las grandes instalaciones industriales de Madrid, especializada en la producción de lácteos como leche pasteurizada y yogures.

Tras medio siglo de actividad, cerró en 2011 debido a la crisis del grupo empresarial y quedó abandonada en 2012, lo que la convirtió en un símbolo del declive de parte del patrimonio industrial madrileño. Desde entonces, el inmueble sufrió un progresivo deterioro hasta que en 2015 comenzó a plantearse su recuperación dentro de un nuevo plan urbanístico para el distrito.