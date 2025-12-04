La Carlos III celebra el 25 aniversario de su Parque Científico con 96 empresas tecnológicas

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha celebrado este jueves el 25 aniversario del Centro de Innovación en Emprendimiento e Inteligencia Artificial (C3N-IA) - Parque Científico de Leganés, un espacio que cuenta actualmente con 96 empresas de base tecnológica y que seguirá creciendo en los próximos años.

Así lo ha destacado el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), quien ha presidido un acto de aniversario en el que han participado agentes del ecosistema de la I+D+i madrileño y empresas a las que este centro ha servido como espacio de innovación y ayuda para el desarrollo de sus proyectos empresariales.

"El Parque Científico es el espacio donde el talento que se genera en la Universidad se pone en movimiento", ha insistido el regidor leganense antes de dar paso a la intervención de varias de las empresas y startups que desarrollan su innovación en el Parque Científico UC3M y de otras que forman parte de Leganés Tecnológico.

Por su parte, el jefe del Área de Innovación de la Comunidad de Madrid, César Juan Benayas, ha calificado este centro como "un caso de éxito rotundo, no solo en la Comunidad de Madrid", ya que actúa como agente dinamizador del ecosistema emprendedor e innovador de su entorno, incidiendo positivamente en el desarrollo económico y social.

A este respecto, el vicerrector de Investigación y Transferencia UC3M, Enrique García, ha agradecido al alcalde el continuo apoyo del municipio y a la Comunidad de Madrid el haber incluido a esta universidad en el Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT).

En el C3N-IA - Parque Científico UC3M se lleva a cabo la transferencia del conocimiento mediante la promoción de la I+D de la UC3M y el apoyo a la creación de empresas innovadoras y tecnológicas a través del Programa de Incubación y Aceleración, del que han surgido numerosas startups de reconocido prestigio en el sector industrial.

Hace unos meses se avanzó además que Leganés albergará un segundo campus de la Universidad Carlos III (UC3M), el más grande de esta facultad, que se convertirá en un referente en la investigación y formación tecnológica y estará ubicado en el Parque Científico Tecnológico y Empresarial 'Leganés Tecnológico' (Legtec).

Este proyecto se ha hecho viable después de que el Ayuntamiento de esta localidad cediera una parcela municipal de casi 135.000 metros cuadrados para su construcción, que se alargará durante los próximos diez años, se realizará por fases con un "diseño conjunto" del campus con los edificio.

Actualmente, la Carlos III tiene en este municipio del sur de Madrid un campus de 80.000 metros cuadrados en pleno centro, donde se imparten la mayoría de los estudios de Ingenierías.