CALENDARIO LABORAL
Este es el calendario laboral de Alcorcón para el año 2026: todos los puentes y festivos del municipio madrileño
En sectores profesionales como la administración o aquellos empleados que trabajen con horario de oficina, es probable que el calendario laboral sea fundamental para orientarse
Los madrileños ya pueden consultar los festivos disponibles en el calendario laboral para 2026. Ahora, por mucho que las fiestas nacionales sean iguales para todos, en el caso de los diferentes municipios de Madrid algunas fechas pueden cambiar ligeramente.
Alcorcón, Getafe, Móstoles o Leganés cuentan con su propio calendario, donde reparten los festivos de carácter nacional, autonómico y local. En el caso de Alcorcón, el municipio contará con 15 días festivos.
En total, en 2026 hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.
Además, en 2026 cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.
¿Cuáles son los festivos de Alcorcón para el 2026?
Alcorcón contará con ocho puentes repartidos en todo el año 2026. El Ayuntamiento de Madrid ha elegido como festivos locales el 15 de mayo, por San Isidro Labrador, y el 9 de noviembre, por la Virgen de la Almudena.
Estos han hecho que se añadan dos puentes más a los ya previstos. El primero de ellos se podrá disfrutar del 15 al 17 de mayo y el siguiente entre el 7 y el 9 de noviembre.
Con estas dos fechas, que hacen que se acumulen un total de ocho puentes, el calendario laboral de Alcorcón este 2026 queda así:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo.
- 6 de enero (martes): Día de Reyes.
- 2 de abril (jueves): Jueves Santo.
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
- 6 de abril, lunes: Traslado de Santo Domingo y San Dominguín.
- 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo.
- 2 de mayo (sábado): Fiesta de la Comunidad de Madrid.
- 15 de agosto (sábado): La Asunción.
- 8 de septiembre, martes: Nuestra Señora de los Remedios.
- 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad.
- 2 de noviembre (lunes): Todos los Santos.
- 7 de diciembre (lunes): Día de la Constitución.
- 8 de diciembre (martes): La Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (viernes): Navidad.
