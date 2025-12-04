Barajas operará 4.610 vuelos en el puente de la Constitución y la Inmaculada, un 5% más que en 2024

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas afronta un puente de la Constitución y la Inmaculada de alta actividad: las aerolíneas que operan en la infraestructura madrileña han programado 4.610 vuelos entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre, según datos de Aena. La cifra supone un incremento del 5,13% respecto al mismo periodo de 2024, cuando el festivo nacional dejó 225 operaciones menos.

El viernes, la jornada con más tráfico aéreo en Barajas

El día con mayor número de despegues y aterrizajes será este viernes, con 1.219 operaciones previstas, coincidiendo con el inicio del puente para miles de viajeros. Le siguen el lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), con 1.175 vuelos; el domingo 7 de diciembre, con 1.161 vuelos; y el sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución), con 1.055 vuelos.

Casi 22.000 vuelos en toda España durante el puente

A escala nacional, las aerolíneas han programado 21.955 vuelos, superando los 21.258 del año pasado. El viernes 5 será también la jornada con mayor actividad, con 5.743 operaciones, seguido del lunes con 5.496 vuelos, el domingo con 5.444 y el sábado con 5.272.

Tras Barajas, el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat será el segundo con más movimientos, con 3.659 vuelos y un pico de 968 el viernes. El aeropuerto de Gran Canaria se sitúa como el tercero, con 4.759 operaciones durante el puente y su día más intenso el sábado, cuando alcanzará las 518.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registrará 1.608 vuelos, con el viernes como jornada punta (447), mientras que Alicante-Elche Miguel Hernández cerrará el top cinco con 1.224 operaciones y un máximo de 316 el sábado.