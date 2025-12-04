Autónomos piden una bajada de 5 puntos del tramo autonómico de IRPF al colectivo en Madrid

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha reclamado rebajar 5 puntos del tramo autonómico del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) en la Comunidad de Madrid que pagan los autónomos, que ascienden a 252.211 en la región.

La organización ha iniciado una campaña en todas las comunidades autónomas para impulsar una reforma fiscal en los tramos autonómicos del IRPF que pagan el colectivo de personas físicas, y ha comenzado a remitir a todos los parlamentos autonómicos su propuesta de bajada de impuestos para el colectivo.

En un comunicado, UPTA ha sostenido que esta rebaja reduciría la presión fiscal, aumentaría la liquidez disponible en los pequeños negocios, generaría estabilidad mejorando su capacidad de inversión, reduciría posibles cierres y mantendría "a raya" la economía sumergida.

Desde la organización se sostiene que el actual sistema genera "un desequilibrio", ya que España cuenta con 3,4 millones de trabajadores autónomos, muchos con ingresos modestos y márgenes reducidos, frente a un volumen de sociedades en el que solo unas 50.000 superan los 4 millones de euros de facturación, y que representan menos del 5%.

"Mientras que los pequeños autónomos soportan una presión fiscal elevada en proporción a sus ingresos, las grandes corporaciones disponen de mecanismos y deducciones para optimizar su carga tributaria", han denunciado.

En este contexto, UPTA defiende una reforma basada en la equidad y en la progresividad, para introducir una reducción de 5 puntos porcentuales en la escala autonómica del IRPF aplicable a los rendimientos netos de actividades económicas, en los tramos de hasta 35.200 euros.

De esta forma, para una base anual de 30.000 euros, aplicando la rebaja propuesta a la parte autonómica según las escalas regionales, el ahorro medio estimado por autónomo en la Comunidad de Madrid serían uno 549 euros anuales, con 138.767.995 euros de ahorro total.

Además, plantean compensar la pérdida de recaudación del IRPF mediante el sistema de financiación estatal, o con un incremento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 20% al 25-27% para empresas con facturación superior a 4 millones de euros, con una recaudación adicional estimada de entre 1.200 y 1.800 millones de euros.

Eduardo Abad, presidente de UPTA España, ha subrayado que "el 95% del tejido productivo español lo forman personas físicas con pequeños negocios", y ha considerado que es necesario transformar el modelo fiscal porque "hoy resulta muy desventajoso e injusto".

"No podemos permitir que aquellos que manejan márgenes más reducidos, paguen más impuestos que las grandes empresas del IBEX 35", ha recalcado Abad.