Los autobuses y los viajes en bicimad serán gratuitos en Madrid este día: apunta la fecha

Los madrileños ya calientan motores para disfrutar de uno de los puentes más esperados del año: la Constitución. Miles de vecinos de la capital cogerán carretera y manta este viernes para pasar unos días alejados del mundanal ruido que sobrevuela la gran ciudad. Serán tres días consecutivos de descanso que muchos esperan como agua de mayo. Sin embargo, a la vuelta, la Navidad ya estará casi encima, y tocará salir a la calle en busca de regalos para familia y amigos.

Es por ello que el Ayuntamiento de Madrid, como viene siendo habitual, tratará de facilitar la movilidad a los vecinos mediante la siguiente iniciativa: la gratuidad de los autobuses públicos y del servicio de bicimad. De esta forma, el Consorcio trata de descongestionar durante estas fechas el tráfico, especialmente en el centro de la capital.

El 9 de diciembre, autobuses gratuitos

Los trayectos en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) volverán a ser gratuitos. Así lo ha comunicado esta mañana el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. La iniciativa estará vigente el 9 de diciembre, el primer día laborable después del puente de la Constitución. Desde las 00:00 hasta las 23:59 de esa jornada, cualquier viaje en los autobuses urbanos no tendrá coste, con la excepción de la línea Exprés Aeropuerto. Como en anteriores ocasiones, los usuarios deberán validar su título de transporte; quienes no cuenten con uno recibirán del conductor un billete sencillo sin coste alguno.

Además, por quinta ocasión, el servicio de bicicleta pública eléctrica Bicimad se une a esta iniciativa: todos los desplazamientos de hasta 30 minutos serán gratuitos durante la jornada. Este sistema, ya consolidado como una alternativa sólida de movilidad, dispone de 633 estaciones y 7.770 bicicletas repartidas por los 21 distritos de Madrid, y en 2024 superó los 9,95 millones de usos. En anteriores días de gratuidad se realizaron más de 203.000 viajes con el contrato básico.

Esta iniciativa, cuyo objetivo es fomentar el uso del transporte público y de la bicicleta frente al vehículo privado, se ha ido afianzando con el tiempo. Buena muestra de ello son los datos que registra cada vez que se pone en marcha: en la última ocasión, coincidiendo con el fin de semana del Black Friday, casi cuatro millones de personas utilizaron los autobuses de EMT Madrid. Esta cifra evidencia la elevada demanda de transporte público en uno de los días con mayor actividad comercial del año. Los 3.922.768 usuarios alcanzados sitúan el último fin de semana de noviembre como el mejor desde que existen registros, en 2007.