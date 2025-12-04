La Audiencia corrige a Peinado y levanta la imputación al delegado del Gobierno en Madrid en el caso Begoña Gómez

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a corregir al juez Juan Carlos Peinado y ha anulado la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un delito de malversación de caudales, que las acusaciones populares le atribuían por la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. La Audiencia da la razón a la Fiscalía y la Abogacía del Estado y ha inadmitido la querella que interpuso Vox, por la que la causa se dirigió también contra Martín Aguirre, al que la decisión deja fuera del procedimiento.

En su auto de siete páginas el tribunal explica que la querella de las acusaciones populares, cuya dirección letrada ejerce Vox, atribuía al ahora delegado del Gobierno "un posible delito de prevaricación, que habría consistido en el nombramiento de Cristina Álvarez, para unas funciones en las que se iba a realizar una desviación hacía los intereses personales de la mujer del presidente del Gobierno".

Su imputación fue recurrida por Fiscalía y Abogacía del Estado con el argumento de que cómo podía ser responsable de un "nombramiento que se realizó tres años antes, de que el querellado tomara posesión del cargo y cesó en el 2023, cuando Cristina Álvarez sigue en el desempeño del cargo". De hecho el propio Peinado había preguntado a las partes si debía desimputarle, después de que él mismo archivara las actuaciones contra la actual secretaria general de Moncloa, Judit González, tras tomarle declaración.

El auto señala que en la querella ahora inadmitida no se "aportaban indicios del supuesto conocimiento" que debía tener sobre la contratación de Álvarez", porque "resulta lógico pensar que Francisco Martín Aguirre, tuviera conocimiento de la actividad oficial" que desarrollaba pero "no consta que supiera que esta estaba excediéndose de sus funciones, por indicación de Begoña Gómez".

De ahí que en opinión de la Sala de Apelación todo ello se trataba "de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acordar la inadmisión de la querella respecto del citado Francisco Martín Aguirre".

La resolución se remite a resoluciones anteriores sobre "¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar?" a Cristina Álvarez. Señalaba que "la investigación tendrá que centrarse en sí, el desempeño de sus funciones públicas han sido sobrepasadas, para favorecer el plan delictivo de la investigada, en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

Añadía que "las funciones de su cargo como asistente, consistían en la gestión de la agenda, del correo, en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del presidente del Gobierno". Y no encuentra razón para "dirigir una nueva querella acumulada, contra el que se supone, hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, porque no se proporciona el más mínimo indicio que el citado cargo tenga esa supuesta función de control".

El responsable, precisa, es "el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quién debiendo de limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada".

La Sala admite que los recurso contra el auto en el que se abordó el nombramiento de Cristina Álvarez, que desempeña las mismas funciones desde 2018 a la actualidad, todavía no ha sido resuelto. En él se argumenta que "ha desempeñado el cargo en el desarrollo de las funciones que tenía asignadas, en el ámbito de coordinación de la agenda con los funcionarios de escolta y vigilancia, por lo que la realización de ciertas llamadas, envío de algunos correos, realización de gestiones en el ámbito de la actividad o presencia en ciertos eventos, difícilmente puede integrar el delito de malversación".

La impugnación añade que "el nombramiento es legal y usual a lo largo de los años de democracia, en los que el cónyuge del presidente de Gobierno siempre ha contado con un asistente. Controlar la agenda de actividades, informar a las unidades de seguridad y escoltas y organizar desplazamientos, son funciones que se han cumplido de forma real y efectiva".

Pruebas admitidas

En otra resolución, esta de 4 de noviembre, la Audiencia madrileña también da un tirón de orejas Peinado, en esta ocasión por haber rechazado la declaración de diferentes cargos de Deloitte, en relación con la producción de Software desarrollada para la Cátedra del Transformación Social Competitiva promovida por Begoña Gómez; o incluso que se requiera a las empresas Google, Indra, Telefónica, Deloitte, Making Sciencie, Devoteam y Flat101 las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar en relación a Begoña Gómez. El magistrado ya ha procedido a tomar declaración a varios testigos solicitados por la defensa, cuyo testimonio también había rechazado o nunca procedía a ponerle fecha.

La práctica de estas diligencias, según los magistrados, es “necesaria”, no solo para determinar la posible “cooperación económica, sino también técnica para la creación de instrumentos tecnológicos para el desarrollo de la actividad en beneficio de la principal investigada, dirigido a favorecer el plan delictivo en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”.