Las asociaciones en defensa de la sanidad pública consideran "un ejercicio de sinceridad" el audio sobre el Hospital de Torrejón

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha subrayado este jueves que el audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sobre las prácticas en el Hospital de Torrejón, que gestiona este grupo sanitario son "un ejercicio de sinceridad poco habitual, pero totalmente lógico desde una perspectiva empresarial".

Así lo ha apuntado en un comunicado tras el audio en el se que daban instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables en el citado centro hospitalario. "Nada hay en estas declaraciones que nos mueva a la sorpresa", ha defendido.

En este sentido, ha subrayado que "obtener beneficios y hacer negocio está en la naturaleza misma de las empresas con ánimo de lucro, con independencia del sector de la economía a la que pertenezcan" y, en el ámbito de la sanidad, se traduce en "seleccionar a los pacientes y las patologías que son rentables y rechazar aquellas otras que no lo son".

"Lo que dice el CEO es un ejercicio de sinceridad poco habitual, pero totalmente lógico desde una perspectiva empresarial. A nadie informado le debería de llamar la atención", ha remarcado.

Al hilo, ha subrayado que este modelo de hospital público con gestión privada se basa en que "lo público pone el dinero y lo privado gestiona y hace negocios". "Una maraña de difícil o imposible regulación, que en la práctica ha fracasado en otros países y que, en última instancia, es una forma despiadada de parasitación del sector público en favor del beneficio privado", ha argumentado.

En este contexto, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública han remarcado que, aunque en una sociedad de mercado como la actual "no se puede prohibir el ánimo de lucro en el sector sanitario", no se debe "olvidar" que "la salud es un derecho y no un negocio, y la defensa de este derecho debería de comprometer inexcusablemente a las instituciones públicas".