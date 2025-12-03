El Congreso de los Diputados abre sus puertas al público durante dos días en Madrid: las reservas cierran la semana que viene

El mes de diciembre acaba de empezar y eso solo significa una cosa para los españoles: estamos a las puertas de disfrutar de un largo puente. Por fin, el otoño va quedando atrás con el montaje de los mercadillos navideños, el encendido del alumbrado o la simple ilusión que se respira por las calles y que anuncia que las fiestas están a punto de comenzar.

Sin embargo, antes de que la Navidad tiña de una vez por todas los rincones del país, los españoles aprovechan esta semana libre para escaparse de sus ciudades y volver con las pilas cargadas. En consecuencia, Madrid se convertirá en uno de los destinos clave este mes de diciembre.

Familias aprovecharán los tres días de descanso para acudir con los más pequeños a dar una vuelta por la Gran Vía, visitar el alumbrado o patinar sobre hielo en las numerosas pistas de la capital. Ahora, los hay también que buscan planes más tranquilos y, por suerte, la Comunidad ofrece alternativas tanto para lo que quieran visitar los puntos más emblemáticos de la ciudad como para los que busquen los rincones más ocultos.

El Congreso de los Diputados abre sus puertas al público en diciembre

El Congreso de los Diputados será uno de esos sitios que, en diciembre, estará más concurrido de lo normal. Y es que este lugar va a celebrar una nueva Jornada de Puertas Abiertas. Serán dos días en los que los ciudadanos podrán adentrarse en las entrañas del edificio y conocer de cerca cómo es realmente la Cámara en la que se debaten y aprueban leyes, presupuestos y los temas que directamente les afectan.

Estas jornadas también serán la ocasión para hacerse una foto en sus espacios más icónicos y conocer el patrimonio de la Cámara. Tendrán lugar los días 12 y 13 de diciembre, de 9:30 a 19:00 horas. Es necesario reservar con antelación a través de este enlace.

Cada adulto podrá ir acompañado de otros tres adultos como máximo y se permite incluir también como acompañantes un máximo de cinco menores (de 14 años) por solicitud.

El formulario cerrará el día 11 de diciembre a las 9:00 y no será necesario la reserva anticipada para las personas mayores de 70 años, quienes podrán acudir acompañadas por una persona.