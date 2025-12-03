Siete de cada diez españoles adelantarán sus compras navideñas: el centro logístico MAD7 de Amazon lo hace posible

En plena campaña de Black Friday y con las compras de Navidad a la vuelta de la esquina, el gigantesco centro logístico MAD7, que Amazon opera en Illescas (Toledo), funciona a pleno rendimiento para dar respuesta a todas las necesidades de sus clientes, ante la avalancha de pedidos que este año prometen batir récords.

Según el estudio Ipsos para Amazon, siete de cada diez españoles adelantará parte de sus compras de Navidad durante estas semanas, con un gasto medio previsto de 230 euros por persona, lo que supone un 9,5% más que el año pasado. “Ahí es donde realmente entra en juego el valor de la logística de Amazon y cómo somos capaces de ofrecer una gran experiencia de cliente, porque todo empieza aquí”, afirma Alberto Palomo, director general de MAD7.

Abierto hace casi cuatro años (en 2021), el edificio cuenta con más de 180.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y da empleo a más de 1.800 personas. En la primera planta se concentra la recepción de los pedidos y el empaquetado de la mercancía, mientras que en la segunda, tercera y cuarta se encuentran las áreas robotizadas de almacenaje y preparación de los productos, con más de 100.000 metros cuadrados de superficie automatizada.

Desde que pides hasta que se envía

La primera fase del proceso, que va desde que se hace un pedido hasta que es enviado, dura de media dos horas -“un tiempo remarcable”-, que comienza en la denominada área de inbound (recepción de materiales), a donde llegan los camiones para descargar la mercancía.

Almacenada en bloques de cajas negras, llamadas totes, estos productos se reciben en el centro para ser derivados posteriormente a las diferentes áreas de almacenamiento. En este punto, un brazo robótico lleva a cabo la descarga automática de estas agrupaciones de totes con el fin de “reducir el riesgo ergonómico de una tarea que, de otro modo, sería manual y repetitiva”.

Pero “la magia real de cómo elegimos qué productos están aquí empieza mucho más allá, con la predicción de qué van a pedir nuestros clientes y cómo trabajamos para intentar elegir qué producto queremos tener en cada uno de los centros logísticos para poder reducir después las distancias de entrega”, señala el experto.

La entrada de mercancía es continua, y aunque la mayoría proviene de otros centros de Amazon, actúan también como plataforma ya que “muchas pymes eligen trabajar con nosotros para que nos encarguemos de almacenar sus productos y cada vez que haya un pedido en nuestra plataforma seamos nosotros los que lo recojamos, empaquetamos y mandemos el envío”.

La trazabilidad de los productos no termina hasta que llega a los hogares / Cedida

Según los datos de 2024, más de 17.000 pymes venden ya a través de Amazon, con más de 1.200 millones de euros en exportaciones el año anterior y crecimientos anuales del 20%. A día de hoy el 75 % de estas pequeñas y medianas empresas exporta fuera de España y dentro de este grupo, el 65% lo hace dentro de la Unión Europea. “Lo que conseguimos es darles acceso a una red logística optimizada y una exposición global que no podrían obtener de otra manera”, expone Palomo.

En este punto, es importante hablar de que “las tecnologías de Amazon Web Services (AWS) están muy presentes, a través de Amazon Aurora, su base de datos relacional en la nube”, explica Carlos Milán, director de Soluciones para el Sector Público en AWS España. “Cuando alguien entra en Amazon.es y hace un pedido, este se registra en la base de datos y se redistribuye al centro logístico apropiado”, prosigue Milán que relata que, a partir de ahí, “sigue todo el rastreo del producto, de forma que podamos tener una trazabilidad en tiempo real y optimizar todos los procesos que intervienen entre medias”.

Zona robotizada

Pero el “corazón logístico y el ‘core’ de este centro es Amazon Robotic”, refiere Alberto Palomo. Detrás de las vallas metálicas de seguridad que los separan del resto de estancias, se pueden apreciar los “cientos de miles de pods -estanterías amarillas- que se mueven gracias a pequeños robots autónomos -drives-, y que las trasladan hasta las distintas estaciones donde les esperan los trabajadores”, explica.

“Cada estantería contiene una mezcla enorme de productos, un reflejo del catálogo de la web y aunque parezca un caos, realmente es un caos organizado”, explica Alberto Palomo. Este modelo permite aumentar entre un 40% y un 50% la capacidad de almacenaje ya que permite eliminar los pasillos de un centro tradicional, haciendo que las estanterías “vayan” hacia la persona que las necesita.

Pero la pregunta que todos preguntan en este punto es ¿cómo es esto posible? Carlos Milán destaca el uso de “Amazon Neptune, nuestra base de datos que nos permite modelar las relaciones entre distintos productos y calcular el camino más corto entre ellos”. Esta tecnología no solo impulsa los sistemas de recomendación, sino que ayuda a decidir cómo se van a distribuir los productos para evitar posibles “cuellos de botella”.

El director de Soluciones para Sector Público en AWS España asegura que “la predicción de la demanda es clave y explica que “la inteligencia artificial nos permite detectar patrones de comportamiento dentro de las compras y anticipar la demanda de los productos, lo que nos permite aprovisionarnos y servirlos de manera adecuada”.

Carlos Milán puso el ejemplo de un día de sol en el que la gente va a demandar protectores solares. “Aunque intuitivamente pensaríamos que todos los productos deben estar en el mismo armario, pero es mucho más eficiente distribuirlos en distintos pods para que, de esta forma, cuando llegue un pico de demanda, se pueda acceder a ellos en paralelo y procesarlos mucho más rápido”, argumenta. A este respecto, el experto aclara que “la trazabilidad interna de cada artículo es milimétrica y cada vez que un empleado ubica un producto en una estantería, lo pasa por un escáner, y mediante sistemas de computer vision determinan de forma automática en qué hueco exacto se ha colocado”.

El centro logístico MAD7 de Amazon está situado en la localidad toledana de Illescas / Cedida

Cuando llega el momento del picking (selección de los productos), el sistema genera una cola virtual de pedidos, hace llegar el pod adecuado a la estación y proyecta una luz blanca que indica al empleado el producto concreto que debe recoger. Los productos ya seleccionados recorren los 15 kilómetros de cintas transportadoras hasta llegar al área de empaquetado en el que la automatización vuelve a situarse como factor fundamental. “Al escanear el artículo, el propio sistema determina qué tipo de embalaje hay que utilizar para optimizar el tamaño”, detalla Palomo, que puntualiza que actualmente “más del 50% de los pedidos que salen de los centros Amazon lo hacen sin embalaje adicional o con un embalaje reducido”.

Detrás de esta decisión está la tecnología AWS que “impulsa un sistema llamado motor de decisión de embalaje, que utiliza inteligencia artificial y múltiples variables como pruebas físicas, inspección visual, tasa de daños, devoluciones del producto, comportamiento del paquete en la cinta o su durabilidad en los procesos”. “Todo eso alimenta al modelo para que escoja el embalaje que más se adapte con la finalidad de producir menor impacto ambiental y permitir una carga más eficiente de los vehículos de distribución que reduce además el número de desplazamientos.

Incluso cuando los paquetes salen de MAD7, la nube sigue trabajando y los datos permiten seguir la trazabilidad del pedido hasta que llega a los hogares. “El máximo que estamos esperando poder sacar este año durante el Black Friday son 600.000 productos”, avanza Palomo. Un volumen que solo se sostiene combinando un gran músculo físico con un potente equipo humano, con datos, inteligencia artificial y una alta tecnología robótica y que convierte a este centro “de primera milla” en una pieza clave del ecosistema logístico de consumo.