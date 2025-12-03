El Seprona retira cinco perros lobo checoslovacos de una casa de Pelayos de la Presa tras el ataque a un menor

Perros lobo checoslovacos en una casa. Es lo que se encontraron los agentes del Seprona al llegar a un domicilio situado en Pelayos de la Presa, en el oeste de la Comunidad de Madrid. Su invervención ha permitido retirar a cinco de estos animales, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

La intervención, realizada en colaboración entre el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y el personal de la Comunidad, comenzó tras el ataque de unos de los perros a un menor de edad. La joven se dirigía a un centro docente cuando fue abordada por los canes. Tras comprobar la situación de los animales, los agentes descubrieron que solo dos de los perros cuentan con microchip identificativo y cartilla sanitaria, mientras que los otros tres carecen de documentación. Además, tampoco estaban inscritos en ningún registro municipal.

Según la normativa de la Comunidad de Madrid, es obligatoria la inscripción de los animales en los correspondientes registros y estos deben estar en condiciones de vida digna que garanticen su bienestar, vigilados y evitando que puedan huir. También es obligatorio que sus dueños adopten las medidas necesarias para evitar que su tenencia o circulación ocasionen molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o bienes entre otras, como ocurrió.

El incumplir estas medidas puede acarrear responsabilidades administrativas, con multas que pueden ir desde los 500 hasta los 200.000 euros, e incluso penales. Los animales intervenidos fueron internados en un centro de la Comunidad de Madrid.