SUCESOS EN LA COMUNIDAD
El Seprona retira cinco perros lobo checoslovacos de una casa de Pelayos de la Presa tras el ataque a un menor
Tras comprobar la situación de los animales, los agentes descubrieron que solo dos de los animales cuentan con microchip identificativo y cartilla sanitaria, mientras que los otros tres carecen de documentación
Perros lobo checoslovacos en una casa. Es lo que se encontraron los agentes del Seprona al llegar a un domicilio situado en Pelayos de la Presa, en el oeste de la Comunidad de Madrid. Su invervención ha permitido retirar a cinco de estos animales, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.
La intervención, realizada en colaboración entre el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y el personal de la Comunidad, comenzó tras el ataque de unos de los perros a un menor de edad. La joven se dirigía a un centro docente cuando fue abordada por los canes. Tras comprobar la situación de los animales, los agentes descubrieron que solo dos de los perros cuentan con microchip identificativo y cartilla sanitaria, mientras que los otros tres carecen de documentación. Además, tampoco estaban inscritos en ningún registro municipal.
Según la normativa de la Comunidad de Madrid, es obligatoria la inscripción de los animales en los correspondientes registros y estos deben estar en condiciones de vida digna que garanticen su bienestar, vigilados y evitando que puedan huir. También es obligatorio que sus dueños adopten las medidas necesarias para evitar que su tenencia o circulación ocasionen molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o bienes entre otras, como ocurrió.
El incumplir estas medidas puede acarrear responsabilidades administrativas, con multas que pueden ir desde los 500 hasta los 200.000 euros, e incluso penales. Los animales intervenidos fueron internados en un centro de la Comunidad de Madrid.
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- Boda sangrienta, católica conversa e icono de la moda: por qué le debes tanto a Victoria Eugenia, la reina que revolucionó la monarquía española
- Una explosión provoca un incendio en bloque de viviendas en el barrio de Buenavista de Toledo
- Los embalses de Madrid rozan el 71 % de su capacidad y superan la media histórica pese al aumento del consumo
- Ana Curra, la estrella punk y ex Pegamoide a la que le propusieron ser ‘la Madonna española’
- La Policía Nacional construirá nuevas comisarías en Valdebebas y Vicálvaro y reformará la sala de asilo de Barajas
- Aún hay palomas mensajeras en Madrid y vuelan más de 1.000 kilómetros sin descanso: 'Volverán al ejército más pronto que tarde
- La AEMET activa la alerta amarilla por nieve en Madrid: estas son las zonas afectadas