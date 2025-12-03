Un ramal enlazará la M-609 y la M-607 para descongestionar la circulación en Colmenar Viejo

Un ramal enlazará las carreteras M-607 (Madrid-Navacerrada) y M-609 (Colmenar Viejo-Soto del Real) a la altura de Colmenar Viejo para descongestionar la circulación, mejorar la movilidad y favorecer la conectividad entre los municipios de Tres Cantos y Soto del Real. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado hoy la licitación del contrato de las obras para este tramo, que se prevén iniciar en mayo de 2026 con un plazo de ejecución de cuatro meses.

En concreto, la actuación enlazará la M-609, a la salida del casco urbano de la localidad colmenareña, con la M-607 a la altura del punto kilométrico 35,5. Se persigue con ello ahorrar tiempo para los conductores que se dirijan hacia Navacerrada desde el norte de Colmenar Viejo, que hasta ahora estaban obligados o bien a tomar un desvío por la M-609 para realizar luego un cambio de sentido y poder coger un ramal hacia la M607, con lo que añaden más de siete kilómetros a su trayecto, o bien a atravesar el centro del municipio, lo que también supone más tiempo y complicaciones a la circulación.

La intervención supondrá una inversión de 1,6 millones de euros. Entretanto, continúan las obras en la M-607 para llevar el tercer carril hasta Colmenar Viejo. Los trabajos comenzaron en abril y se prevé que estén concluidos en 2027.

Ascensores y escaleras mecánicas para la L11 de Metro

La inversión en el ramal no es la única dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que se ha autorizado hoy. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde igualmente a un paquete de 123 millones de euros para licitar un contrato para los ascensores, escaleras mecánicas y otras instalaciones en las nuevas estaciones que se están construyendo en la ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Se trata de cinco estaciones, tres ya existentes, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal, y dos de nueva creación, Comillas y Madrid Río.

En total, son 29 ascensores, 60 escaleras mecánicas, un sistema de protección contra incendios y actuaciones relativas a las catenarias los que quedan bajo el paraguas de este contrato. Las obras de esta primera fase de la Línea 11 se concluirán en 2027. La estación de Comillas ya se encuentra al 60% y la de Madrid Río, al 58% de ejecución. El conjunto de los trabajos van por un 35%, un porcentaje que en la Consejería de Transportes aventuran que crecerán rápidamente a partir de marzo, cuando empiece a funcionar la tuneladora Mayrit, actualmente en fase de ensamblaje en las inmediaciones de la estación de la futura estación de Comillas tras un complejo proceso de traslado desde Alemania.

Trabajos en la UVA de Hortaleza

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha conocido hoy la adjudicación del contrato para las obras de urbanización del barrio de la UVA de Hortaleza como paso previo a la construcción de una promoción de 272 pisos de la Agenda Social de la Vivienda. Dieciséis de esas viviendas se destinarán a las últimas familias con derecho a realojo en la UVA de Hortaleza procedentes de los edificios levantados en 1963 para dar acogida a la migración desde el campo.

Las obras cuya adjudicación se ha conocido hoy consistirán en la consolidación, pavimentación, jardinería, infraestructuras y servicio de abastecimiento de agua en un entono de 35.000 metros cuadrados entre las calles de Abizanda, Manuel Chaves Nogales, Mar de las Antillas y avenida Virgen del Carmen de la capital. Con un presupuesto de 6,4 millones de euros, se posibilitará el suministro eléctrico, alumbrado, distribución de gas y red de telecomunicaciones. Se prevé que estas obras previas a la edificación duren 16 meses.