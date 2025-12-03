El PSOE registra más de 250 enmiendas a los presupuestos de Almeida para 2026 con foco en vivienda y mayor gasto en los barrios

El PSOE ha registrado este miércoles un paquete de 252 enmiendas al proyecto de Presupuestos para 2026 del Ayuntamiento de Madrid, que buscan movilizar un total de 1025 millones de euros para "dar respuesta a los problemas reales de los madrileños" en cuestiones como el acceso a la vivienda, la limpieza de la ciudad, los servicios públicos de calidad o el reequilibrio territorial, tal y como ha explicado la portavoz socialista, Reyes Maroto, en una rueda de prensa ofrecida junto a la portavoz de Economía del grupo, Enma López.

Convencidos de que las cuentas para el próximo ejercicio son el "reflejo del proyecto caducado" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para la capital, los socialistas han presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos, así como tres enmiendas de ingresos, otras tres a indicadores y "nada menos" que 245 enmiendas parciales, según ha detallado López ante los periodistas.

La idea es desviar 175 millones de los incluidos en las partidas de gasto - a los que se sumarían otros 850 millones que reclaman a la Comunidad de Madrid por la “deuda” derivada de la gestión de competencias autonómicas asumidas por el Ayuntamiento-, para dedicarlos a otras cuestiones "prioritarias" para la ciudad. A la cabeza de todas ellas se sitúa la vivienda, el "principal problema que tienen los madrileños y madrileñas".

Señalando el recorte presupuestario de la EMVS en plena "emergencia habitacional", el PSOE plantea destinar más de 300 millones a vivienda asequible, rehabilitación y compra de pisos, además de reforzar la lucha contra las viviendas turísticas ilegales. En paralelo, rechaza la nueva rebaja del IBI de Almeida, propone frenarla para recuperar 30,8 millones y reclama un recargo del 50% a las viviendas vacías, así como la puesta en marcha de un IBI Social para familias con menos recursos.

Los socialistas también ponen el foco en la limpieza de las calles de Madrid, con un plan de choque que incrementa en varios millones el servicio de viaria y residuos, más puntos limpios, papeleras y aseos públicos, y medidas contra los olores de Valdemingómez. En clave de barrios, piden más de 100 millones adicionales en inversiones para escuelas infantiles, centros juveniles, bibliotecas, espacios de igualdad, equipamientos de mayores, salud y servicios sociales, dentro de un refuerzo del Fondo de Reequilibrio Territorial.

Por lo que respecta a movilidad y medio ambiente, el grupo propone contratar más conductores y comprar nuevos autobuses para la EMT, ampliar carriles bici y proteger entornos escolares, además de financiar actuaciones contra el cambio climático, la adaptación de colegios a olas de calor y la mejora del arbolado y los parques. En cultura y juventud, reclaman más recursos para el patrimonio municipal, el entorno del Templo de Debod, el Museo de Arte Contemporáneo y el bono cultural joven.

Junto a las cuentas, el PSOE ha registrado también 12 enmiendas a las Ordenanzas Fiscales para el próximo año, que introducen la mencionada nueva rebaja del IBI y el padrón en el cálculo de la tasa de basuras. Precisamente a ella se dirigen siete de estas enmiedas, incluyendo un recurso a la totalidad, que plantean cambios para introducir bonificaciones sociales, incentivos a la prevención y reciclaje y que las viviendas turísticas tributen como actividad económica.