Precios récord cerca del Metro: Príncipe de Vergara, Velázquez y Serrano concentran la oferta más cara en vivienda

La Comunidad de Madrid se mantiene como el epicentro del mercado residencial en España, liderando los precios de la vivienda frente a otras capitales. Uno de los factores clave que explica esta tendencia es la proximidad al Metro, que influye directamente en el valor del metro cuadrado.

Las viviendas situadas cerca de estaciones céntricas, como Velázquez, Serrano o Príncipe de Vergara, registran precios superiores a 15.000 €/m² debido a la combinación de alta demanda, accesibilidad y concentración de servicios.

Vivir en estas zonas permite desplazarse con rapidez a cualquier punto de la ciudad y acceder con facilidad a comercios, restaurantes, centros de negocios y hospitales, lo que incrementa su atractivo para compradores con alto poder adquisitivo y consolida estas áreas como las más codiciadas del complicado mercado inmobiliario madrileño.

La cercanía al Metro eleva los precios de la vivienda

Estar a pocos pasos de una estación reduce tiempo y costes de desplazamiento, ofreciendo una comodidad muy valorada por los residentes urbanos. Al mismo tiempo, las estaciones actúan como ejes que estructuran el mercado residencial, ya que concentran servicios esenciales, comercios y centros de negocio en su entorno inmediato, aumentando la percepción de valor de las propiedades cercanas.

Fachada de un edificio de la calle Serrano, en Madrid. / EFE / JAVIER LIZÓN

Esta combinación de accesibilidad y servicios genera una fuerte demanda por parte de compradores con alto poder adquisitivo, lo que presiona los precios al alza. Como señala María Matos, directora de Estudios de Fotocasa: "Cuanto más cerca estamos de los centros históricos o de las zonas de negocios, más elevados son los precios. Vivir cerca del Metro sigue siendo prioritario por la conectividad, los servicios y la vida urbana que concentran estas áreas".

Madrid tiene las estaciones más caras de España

El último informe de Fotocasa confirma que las estaciones céntricas marcan los máximos históricos del mercado. Velázquez, Príncipe de Vergara y Serrano, en el distrito de Salamanca, superan los 15.000 €/m², mientras que Retiro, Colón, Núñez de Balboa y Rubén Darío también registran precios muy elevados, reflejando la concentración de la oferta más exclusiva.

Estas estaciones, situadas en las líneas L2, L4 y L9, tienen conexión directa con los principales centros financiero y comercial de Madrid, consolidando la cercanía al Metro como un factor determinante en el valor de la vivienda.

Velázquez (Salamanca): 15.906 €/m²

Príncipe de Vergara (Salamanca): 15.128 €/m²

Serrano (Salamanca): 15.113 €/m²

Retiro: 14.185 €/m²

Colón: 13.906 €/m²

Núñez de Balboa: 13.532 €/m²

Rubén Darío (Chamberí): 13.470 €/m²

Aunque Madrid lidera con diferencia, este fenómeno también se observa en otras capitales. En Barcelona, estaciones como Diagonal, Passeig de Gràcia o Catalunya superan los 10.000 €/m², especialmente en los ejes centrales de la línea L6, donde la combinación de accesibilidad y servicios eleva los precios.

En Bilbao, Valencia y Palma, los valores más altos se sitúan entre 5.000 y 6.000 €/m² alrededor de estaciones clave, mientras que en Málaga, Sevilla y Granada los precios máximos oscilan entre 3.500 y 6.300 €/m², dándose en las zonas céntricas. En todos estos casos, la cercanía a la red de transporte público actúa como un elemento estructurador del mercado, aunque ninguna otra ciudad alcanza los niveles de Madrid.