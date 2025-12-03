PP y Vox escenificarán su enfrentamiento en el debate de los Presupuestos madrileños

Hasta 924 enmiendas parciales presentará Vox a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Las cuentas regionales, que este jueves tienen un nuevo avance en su tramitación con el debate de las enmiendas a la totalidad, van a suponer una ocasión para que la formación de ultraderecha escenifique su enfrentamiento con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, intensificado en los últimos meses al calor del contexto nacional, con Vox elevando la apuesta ante la necesidad del PP de acercamiento para pactar gobiernos, pero con aristas propias en Madrid, donde Ayuso capitaliza el voto contra Sánchez.

Lo explicitaba este mismo miércoles Ana Cuartero, portavoz adjunta de Vox en la Asamblea regional y cabeza de la formación en la comisión de Presupuestos, cuando le preguntaban si habían contactado con el Grupo Popular para testar qué grado de aceptación podrían tener algunas del casi millar de enmiendas parciales registradas. "El PP tradicionalmente tiende a desprestigiar nuestras propuestas incluso cuando fuimos socios de gobierno, han tenido una postura bastante poco honesta incluso en ese momento en el que nos necesitaron", señalaba. "Yo lo que haría es animar a Díaz-Pache [portavoz del Grupo Popular] a hablar no con nosotros, sino con sus compañeros que van a formar gobierno con Pérez Llorca".

El énfasis en el endurecimiento del discurso migratorio del PP en Valencia para conseguir el apoyo de Vox a la investidura del sucesor de Mazón se utiliza en Madrid como arma arrojadiza contra el Gobierno de Ayuso. El principio de "prioridad nacional" en el acceso a los servicios y ayudas públicas es el eje de las enmiendas parciales presentadas por el partido de Abascal, que pasan por mover 5.000 millones de euros de unas partidas a otras.

Este jueves será el primer asalto, con el debate de las enmiendas a la totalidad. El formato del pleno de la Asamblea es por ello diferente y no habrá sesión de control a la presidenta regional. Ayuso, de hecho, no intervendrá, lo hará la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. Pero el hecho de que por parte de Vox vaya a ser su portavoz, Isabel Pérez Moñino, quien semana tras semana confronta con Ayuso en la cámara regional ya revela que la cita tendrá tanto o más de político que de económico. También Manuela Bergerot será quien defienda la enmienda a la totalidad de Más Madrid, pero por parte de PSOE y PP serán sus portavoces en la comisión de Presupuestos, Fernando Fernández Lara y Ángel Alonso, respectivamente, los intervinientes.

Moñino, previsiblemente, será dura contra el Gobierno a cuenta del principio de "prioridad nacional". También viene en los últimos tiempos atacando a Ayuso por lo que, dice, su empeño de hacer de Madrid "algo que no es", un trasunto de Miami o "el patio trasero de los multimillonarios de medio mundo". Vox se ha lanzado a la conquista del voto obrero con una campaña en los barrios y municipios del cinturón sur con la que trata de arañar electorado descontento y hacer mella en la imagen de Ayuso como único referente contra Sánchez. "Se nos hace difícil acordar nada con ellos, se están escorando a la izquierda", ironiza un consjero del Gobierno madrileño.

Frente a ese mensaje, tanto el Ejecutivo madrileño como el PP regional acusan a Vox de confundirse de enemigo cuando no directamente de hacer la pinza con el PSOE contra ellos. Insistía en ello este mismo miércoles el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García. "Vox siempre trata de enfangar el terreno de juego", apuntaba, "pero aquí lo realmente singular es que, una vez más, está votando con la izquierda y con la otra izquierda, con el PSOE y con Más Madrid, en contra de unas cuentas que suponen 30.000 millones de euros para seguir mejorando los servicios públicos y para seguir atrayendo inversión y empleo".

Instalado en la mayoría absoluta, habrá que ver en un par de semanas qué cesiones están dispuestos a conceder los populares cuando se debatan las enmiendas parciales. El año pasado apenas admitieron 18. Según la última encuesta publicada, a mediados de noviembre, de Sigma Dos para Telemadrid, Ayuso revalidaba su mayoría absoluta con entre 70 y 71 escaños (hoy tiene 70). Vox pasaría de los 11 representantes que tiene hoy a entre 12 y 13.