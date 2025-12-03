Miércoles despejado en Madrid, pero ojo: la lluvia regresará esta misma semana

Las precipitaciones dan un respiro en Madrid. Tras unos días de lluvia intermitente, el cielo se ha abierto este miércoles, dejando que el sol domine de nuevo la capital, al menos, por unas horas. En cualquier caso, no conviene confiarse: la lluvia regresará a la ciudad pronto, en un contexto de inestabilidad que entorpecerá el día a día en Madrid durante la segunda parte de semana.

Este miércoles, las temperaturas máximas alcanzarán los once grados centígrados. El día, pese a que contará con la presencia de algunas nubes, se mantendrá bastante soleado. Será a partir de la medianoche del miércoles al jueves cuando la situación se complique en la ciudad.

Este jueves, lluvia en Madrid

Las precipitaciones regresarán a Madrid a partir de esta madrugada. Hasta el mediodía del jueves, al menos, la capital se encontrará pasada por agua. Si bien la lluvia cesará entonces, los nubarrones no abandonarán el municipio en todo lo que resta de semana. Sin embargo, los madrileños podrán guardar los paraguas en el armario, a excepción de la mañana del sábado, cuando una llovizna suave podría caer sobre el Manzanares.

En cuanto a las temperaturas, el mercurio se mantendrá bastante estable en las próximas jornadas. A excepción de ese mismo sábado, cuando viviremos un incremento moderado que llevará los termómetros a los dieciséis grados de máxima. Así pues, si quieres dar un paseo al aire libre este fin de semana, la tarde de ese día tal vez sea el momento más adecuado.