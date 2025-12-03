El mercado navideño a menos de una hora de Madrid para visitar este puente de diciembre: luces, música y tradición

Llegada esta época del año, Madrid tiene la capacidad de transformarse y ofrecer un sinfín de planes improvisados de temática navideña. Sin embargo, no todos los atractivos se encuentran en la capital, debido a que, más allá de fiestas, espectáculos o restaurantes, existen planes alternativos cerca de la gran ciudad. Chinchón se ha convertido en uno de los municipios más populares de la Comunidad de Madrid, y gracias al transporte público podemos llegar a él en alrededor de una hora.

El pueblo está situado al sureste de la Comunidad de Madrid, enclavado entre los ríos Tajuña y Tajo, a unos 45 kilómetros de la capital. Se puede llegar en coche en menos de una hora y podrás visitarlo en una mañana. Ahora, si quieres pasar algo más de tiempo en la zona, siempre puedes aprovecharte de las ofertas culturales y el ocio que dispone el lugar.

Está catalogado como el octavo más bonito de España por la revista National Geographic, cuenta con más de 5.000 habitantes, y desde hace años celebra su mercado navideño. En esta ocasión, del 4 al 8 de diciembre de 2025 tendrá lugar una de las actividades más exitosas del municipio que organiza el propio Consistorio.

Mercado navideño a las afueras de la capital

La icónica y bellísima Plaza Mayor de Chinchón se vestirá de gala para dar la bienvenida a la Navidad con su popular Mercado de Oficios 'Camino a la Navidad', que se celebrará desde el jueves 4 hasta el lunes 8 de diciembre de 2025. Durante cuatro días, este rincón histórico se transformará en un punto de encuentro festivo lleno de tradición, luces, música y el aroma inconfundible de los dulces típicos, donde encontrarás desde artesanía local y decoración navideña hasta gastronomía gourmet.

Además de la gran variedad de puestos, el mercado ofrece un completo programa de actividades para toda la familia, incluyendo pasacalles, música en vivo, cuentacuentos, talleres de artesanía e incluso disparos de nieve artificial que te permitirán sentir la llegada de la Navidad.