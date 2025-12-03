La máquina viral de postales que triunfa en Madrid: largas colas para hacerse con un diseño especial

Desde hace unos meses, Madrid ha ganado un nuevo punto de referencia para sus turistas. Aunque, en este caso, se trata también de un rincón que ha llamado la atención hasta del madrileño más 'gato'. Si estás harto de ver siempre las mismas postales de la Puerta del Sol y la Plaza Mayor, y quieres conseguir un recuerdo algo más original de la ciudad, estás de enhorabuena. Gracias a una iniciativa de un artista desconocido, ahora puedes tener una visión artística de la capital en el salón de tu casa por tan solo un euro.

Ante la proliferación de tiendas de souvenirs dedicadas a la venta de láminas, en el número 16 de la calle General Arrando y en el 5 de la calle Santa Engracia abrieron hace unos meses dos locales dedicados a dispensar postales. Pero, en este caso, se trata de modelos artísticos de la ciudad, creados específicamente para ella. Por tan solo un euro, obtendrás una de ellas al azar: diferentes paradas de metro, un bocadillo de calamares con una caña, el oso y el madroño... Las opciones aesthetic son muy variadas.

Modelo copiado a Londres o Nueva York

En grandes urbes como Londres o Nueva York este modelo de negocio ya se encuentra en auge desde hace años. Ahora, estas máquinas expendedoras han llegado a la capital española, y han triunfado nada más aterrizar. "Estoy enamorada, todos los modelos son de lo más cute", señala una compradora en Instagram.

En su ubicación de Chamberí, donde se encuentra en la entrada a una cafetería, pueden adquirirse postales en horario de 08:30 a 15 horas todos los días, excepto los domingos y los lunes, que el local cierra a las 14. Si quieres llevarte un buen recuerdo de 'El buzón de Madrid', no dudes en pasarte a recoger esta 'postal sorpresa'.